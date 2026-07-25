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Los Bombers activan a 50 efectivos para luchar contra un incendio forestal en Cubelles y confinan a 2.500 vecinos

Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo

Los Bombers activan a 50 efectivos para luchar contra un incendio forestal en Cubelles y confinan a las urbanizaciones de la zona

Los Bombers activan a 50 efectivos para luchar contra un incendio forestal en Cubelles y confinan a las urbanizaciones de la zona / Bombers

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EFE

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Los Bombers de la Generalitat han activado a unos 50 agentes, así como 25 vehículos terrestres y ocho medios aéreos, para luchar contra un incendio de vegetación forestal en Cubelles (Barcelona), y han pedido a los vecinos de la zona que se confinen debido a la presencia de humo.

Según han informado a las 16.18 han recibido el aviso de este incendio, a través del teléfono de emergencias 112. Los Bombers, que trabajan en dos focos del fuego, han pedido a los vecinos de la zona que se confinen y cierren puertas y ventanas de su casa por la presencia de humo.

Debido a este incendio, Protección Civil de la Generalitat ha activado la alerta del plan Infocat y ha ordenado mediante un mensaje Es-Alert el confinamiento de más de 2.500 personas en varias urbanizaciones y núcleos de población por un incendio de vegetación forestal en Cubelles (Barcelona), ante el que los Bomberos han activado a más de medio centenar de efectivos.

En concreto, según Protección Civil, debido a este incendio iniciado en Cubelles a las 17.28 horas se ha ordenado mediante un mensaje Es-Alert el confinamiento de las urbanizaciones de La Costa Cunit, en Cunit (Tarragona) y de los sectores Trencarroques, La Creu y Cal Candi, en Castellet i la Gornal (Barcelona).

Esta medida afecta a una población estimada de 2.516 personas, según ha detallado Protección Civil, que pide en su alerta enviada a los teléfonos móviles que los vecinos afectados cierren puertas y ventanas de sus casas, no salgan a la calle y sigan las indicaciones de las autoridades.

Dos focos

Los Bomberos, que trabajan en dos focos del fuego, han logrado minimizar mediante los medios aéreos las opciones de carreras del incendio hacia las urbanizaciones. Sin embargo, el flanco derecho lanza focos secundarios a corta distancia, según los Bomberos.

Debido a este incendio, Protección Civil ha activado la alerta del plan Infocat y ha pedido a los ciudadanos que no se acerquen a la zona del fuego para facilitar las labores de extinción.

Un total de 195 municipios de 19 comarcas catalanas presentan este sábado riesgo extremo de incendio forestal, según los Agentes Rurales de la Generalitat.

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En paralelo, Protecció Civil también ha activado este sábado la alerta de su plan de inundaciones Inuncat ante la previsión de lluvias intensas en el noreste y el litoral central y sur de Cataluña, especialmente en las comarcas de la Garrotxa y Selva, en Girona.

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