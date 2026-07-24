VÍDEO | Así se formó el socavón de las obras de Montcada que engulló una grúa y obliga a cortar tres líneas de Rodalies
Las imágenes muestran cómo la tierra se abrió y se llevó por delante maquinaria de la obra
El socavón de las obras de Montcada se hizo mayor con el agua del Rec Comtal
Los vecinos del socavón en Vallbona: "Vimos el agua del Rec cayendo en cascada sobre el agujero"
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Casi 48 horas después de que se originara el socavón en las obras de soterramiento del tren en Montcada a su paso por Vallbona, los operarios de Adif siguen inyectando hormigón en el hoyo de al menos 19 metros de profundidad que engulló una grúa de grandes dimensiones. Las imágenes muestran cómo la tierra se abrió directamente bajo la maquinaria. Después, el agua del Rec Comtal que vertía sobre el agujero acabó de hacerlo más grande y provocó que la grúa cayera aún más para dentro.
Adif sigue estudiando las causas por las cuáles cedieron los pilones que sostenían el muro de un pozo de las obras, donde los operarios trabajaban a gran profundidad. La gestora de infraestructuras aún no aventura ninguna hipótesis, aunque la zona en la que se realizan los trabajos se encuentra entre el Rec Comtal, el río Besòs y el acuífero del Baix Besòs. Arturo Pastor, subdirector de Construcciones de Adif y responsable directo de las obras de soterramiento de Montcada aseguró no descartar ninguna posibilidad, pero matizó que "nad indica que el Rec Comtal sea la causa", ha asegurado.
La compañía ferroviaria espera poder dar las explicaciones pertinentes y determinar una fecha de reapertura de la R2, la R2Nord y la R11 "la semana próxima", en palabras del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Sanrtano. El director de Rodalies, Òscar Playà, aseguró este jueves que los trenes que circulan por el tramo afectado registraron un 40% menos de pasaje que el jueves pasado.
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