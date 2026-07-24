Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bebé maltratadoComprobar Sorteo Cruz RojaCáncerAmancio OrtegaERC - JuntsIncendiosAranceles TrumpCaso AndicTour de FranciaNuevos billetes euro
instagramlinkedin

En Directo

Fuego

Última hora de los incendios en España, en directo | Desalojadas 11.500 personas por los graves incendios que afectan a Madrid y Ávila

Sánchez preside una reunión del Comité Estatal de Emergencias para evaluar los incendios

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Ver galería

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes. / Gabri Solera - Europa Press / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Luis Escudero

Olaya González

Sarai Vázquez

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para evaluar la situación de los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.

El Gobierno declaró la emergencia de interés nacional en el territorio de la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la evolución de los incendios forestales declarados en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).

Noticias relacionadas

Como consecuencia de esta declaración, Marlaska ha asumido la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias frente a los incendios y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La ayudante de la terapeuta de los Andic pide ser 'testigo protegido
  2. La madre del bebé maltratado de Barcelona declara ante el juez que consultó en internet información sobre fisuras anales
  3. Murcia roza los 45ºC y Catalunya, Valencia y Alicante superan los 43ºC en la jornada más cálida de la tercera ola de calor del verano
  4. Los psicólogos advierten de que la 'terapia de confrontación' de la psicoanalista de los Andic es 'peligrosa' y 'carece de sentido': 'Es pseudociencia
  5. Detenido un cuarto joven por las agresiones virales y aleatorias en el Eixample de Barcelona
  6. Te tienes que buscar la vida': El socavón en Montcada obliga a los usuarios del tren a buscar alternativas
  7. Sorteo del Oro de la Cruz Roja 2026, última hora en directo: resultados y números premiados
  8. Los geólogos remarcan la complejidad de los terrenos del Putxet y Montcada en los que se han producido socavones

Última hora de los incendios en España, en directo | Desalojadas 11.500 personas por los graves incendios que afectan a Madrid y Ávila

Última hora de los incendios en España, en directo | Desalojadas 11.500 personas por los graves incendios que afectan a Madrid y Ávila

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

El golpeado por su hijastro en Oviedo salió a la calle con un gran cuchillo y semidesnudo

El golpeado por su hijastro en Oviedo salió a la calle con un gran cuchillo y semidesnudo

La rama aún por desvelar de la trama de Pascual Llopis y Mario García: "Prevaricación" con funcionarios públicos

La rama aún por desvelar de la trama de Pascual Llopis y Mario García: "Prevaricación" con funcionarios públicos

Directo | Desalojadas 11.500 personas por los graves incendios que afectan a Madrid y Ávila

La Guardia Civil ayuda a evacuar una residencia en El Tiemblo

El Rey inicia sus vacaciones en Mallorca

El Rey inicia sus vacaciones en Mallorca

Directo | Restablecida la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras la extinción de un incendio en Alcalá de Henares

Directo | Restablecida la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras la extinción de un incendio en Alcalá de Henares