La terapeuta de los Andic mueve ficha y busca asesoramiento en un despacho de penalistas de Barcelona

Julia Lüderwaldt, la terapeuta de la familia Andic, ha buscado asesoramiento en un prestigioso bufete de abogados de Barcelona. La psicoanalista no está imputada y, por tanto, no requiere del servicio de ningún letrado. De hecho, fue a declarar sin acompañamiento jurídico el pasado 30 de junio ante la jueza de instrucción número 5 de Martorell, Raquel Nieto. Sin embargo, según ha podido saber este diario, se ha empezado a asesorar con letrados penalistas.

El equipo de la terapeuta se muestra muy crítico con la investigación del caso y, especialmente, con la gestión de las dos declaraciones de la nueva testigo que está dando un giro en el caso: la exayudante de la psicoanalista que explicó ante los Mossos d'Esquadra que había acompañado en dos ocasiones a Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre, a la ruta de Collbató donde tuvo lugar la caída mortal. Como avanzó este diario, la testigo aseguró haber recibido un mensaje de la terapeuta, con la que colaboraba, en el que le pedía que buscara para el hijo del fundador de Mango, en el marco de su terapia, una ruta "extrema", "al borde de un precipicio", "como si lo fueran a tirar" para confrontar sus problemas en un entorno inhóspito. Los mensajes, cabe decir, podrían resultar comprometedores para Lüderwaldt.

Declaración polémica

Respecto a este testimonio, los abogados que asesoran a la terapeuta cuestionan que la primera vez que esta mujer declaró ante la policía fuera justamente un día antes de que Lüderwaldt lo hiciera ante la jueza instructora, comparecencia que no fue notificada a las partes.

En este sentido, los asesores de la psicoanalista "ven inaceptable" que a la terapeuta se la interrogara sobre aspectos explicados el día anterior por su exayudante "como si el juzgado los ignorara”. De hecho, la psicoanalista hizo referencia ante la jueza a que su terapia incluía "paseos" fuera de la consulta. "Fue preguntada expresamente por la jueza y fiscal sobre los hechos puestos de manifiesto" por la nueva testigo, sin que se tuvieran constancia de ello. A la vez, ven “inadmisible” que después los Mossos le volvieran a tomar declaración el día 6 de julio sin advertir a las partes: “¿Quién instruye, el juzgado o los Mossos d’Esquadra?”, afirman, antes de añadir: "Se está haciendo una investigación al margen de la ley".

"Declaración espontánea"

En este sentido, la Ley de Defensa permite estar presente en todas las diligencias de un proceso y el equipo de Jonathan Andic ni fue notificado ni, por tanto, estuvo presente en la declaración de esta exayudante. De hecho, fuentes jurídicas explican que cuando una causa está judicializada debe ser el juez el que acuerde qué diligencias se deben practicar, ya que la policía está subordinada a la orden judicial. Por este motivo, apuntan las mismas fuentes, se podría pedir la nulidad de esa declaración. De momento, la defensa de Jonathan Andic no se ha pronunciado al respecto.

Sin embargo, el asunto tiene muchos más matices. Según ha explicado la antigua ayudante de Lüderwaldt, "llevaba tiempo" queriendo colaborar con la justicia hasta que se decidió acudir a los Mossos d'Esquadra. Según fuentes cercanas a la investigación, su declaración fue espontánea y solo fue a posteriori cuando se judicializó

Giro en la investigación

La figura de la ayudante de Lüderwaldt no había aparecido en escena hasta ahora y puede dar un giro a la investigación, ya que ha comprometido la posición del acusado, quien nunca explicó que había acudido al lugar de los hechos previamente acompañado. De hecho, afirmó que conocía el sendero por las referencias de algunas amistades.

También un asunto clave de la nueva testigo es que, según ella, Jonathan le explicó que llevaría al sendero a una sobrina "como forma de regalo" y nunca mencionó que se dispusiera a ir con su padre.