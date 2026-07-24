Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bebé maltratadoSorteo Cruz RojaIbai LlanosEntrevista ZapateroFuga gas SantsCalorBarcelonaCaso AndicÁbalosAvión Canarias
instagramlinkedin

En Directo

Cruz Roja

Comprobar Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026: números premiados este 23 de julio y dónde han caído

Sorteo de la Cruz Roja de 2026: cuándo, a qué hora se celebra y qué premios reparte

Boleto del Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026.

Boleto del Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026. / Cruz Roja

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Este jueves 23 de julio se ha celebrado una de las citas solidarias más emblemáticas del verano: el Sorteo de Oro de la Cruz Roja. La expectación ha sido máxima, ya que se jugaban siete millones de euros repartidos en 23.400 premios.

El PERIÓDICO te ofrece el resultado del sorteo, con la combinación ganadora y todos los premios.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Cuándo entra en vigor la ley antitabaco? ¿Se podrá fumar este verano en las terrazas?
  2. La terapeuta de los Andic pidió a su ayudante buscar rutas para que Jonathan se pusiera en 'situaciones extremas al borde del precipicio', como si lo 'fueran a tirar
  3. Un socavón en las obras de soterramiento de Rodalies en Montcada engulle una grúa y obliga a cortar 'sine die' la R2, la R2Nord y la R11
  4. Cae en Barcelona una red familiar dirigida desde la cárcel que vendía pistolas, lanzacohetes y granadas al crimen organizado
  5. Resuelto el crimen del gas pimienta: un marido celoso mató al ingeniero y luego se suicidó
  6. El supereclipse pondrá a prueba la movilidad en España: se esperan 1,5 millones de desplazamientos en un solo día
  7. Los psicólogos advierten de que la 'terapia de confrontación' de la psicoanalista de los Andic es 'peligrosa' y 'carece de sentido': 'Es pseudociencia
  8. Alicia Álvarez, psicóloga, sobre la recuperación mental de Ferran Torres: 'El éxito es que la persona deje de sufrir

Comprobar Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026: números premiados este 23 de julio y dónde han caído

Comprobar Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026: números premiados este 23 de julio y dónde han caído

La Junta activó el plan para evacuar a la población en Almería tres horas después de los primeros desalojos cuando 50 vecinos ya habían abandonado sus casas

La Junta activó el plan para evacuar a la población en Almería tres horas después de los primeros desalojos cuando 50 vecinos ya habían abandonado sus casas

El Gobierno declara la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en Ávila y asume el control de la lucha contra los incendios

Directo | Restablecida la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras la extinción de un incendio en Alcalá de Henares

Directo | Restablecida la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras la extinción de un incendio en Alcalá de Henares

Incendios forestales, en directo: riesgo extremo en Catalunya, tres municipios confinados en Ávila y La Mierla supera las 30.000 hectáreas

Incendios forestales, en directo: riesgo extremo en Catalunya, tres municipios confinados en Ávila y La Mierla supera las 30.000 hectáreas

Claves sobre la "terapia de confrontación": nada que ver con las técnicas de la terapeuta de los Andic

Claves sobre la "terapia de confrontación": nada que ver con las técnicas de la terapeuta de los Andic

Continúan los incendios, confinamientos y desalojos en el último día de la ola de calor

Continúan los incendios, confinamientos y desalojos en el último día de la ola de calor

Así es la "lucha sin cuartel" de la UME por evitar que el fuego de San Martín de Valdeiglesias arrase las casas de los vecinos