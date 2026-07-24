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Comprobar Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026: números premiados este 23 de julio y dónde han caído
Sorteo de la Cruz Roja de 2026: cuándo, a qué hora se celebra y qué premios reparte
Este jueves 23 de julio se ha celebrado una de las citas solidarias más emblemáticas del verano: el Sorteo de Oro de la Cruz Roja. La expectación ha sido máxima, ya que se jugaban siete millones de euros repartidos en 23.400 premios.
El PERIÓDICO te ofrece el resultado del sorteo, con la combinación ganadora y todos los premios.
Números premiados en el Sorteo del Oro de la Cruz Roja 2026
Estos han sido los números ganadores en el Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026
- Primer premio de 3.000.000 millones de euros: 42022 Serie 017
- Segundo premio de 1.000.000 de euros: 13959 Serie 036
- Tercer premio de 500.000 euros: 25121 Serie 057
- Primer cuarto premio: 40693 Serie 128
- Segundo cuarto premio: 67731 Serie 120
- Tercer cuarto premio: 97573 Serie 006
- Primer quinto premio: 95498 Serie 027
- Segundo quinto premio: 48352 Serie 001
- Tercer quinto premio: 08370 Serie 074
¿Dónde ha caído el primer premio del Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026
Lugo ha vivido un día muy especial este 23 de julio de 2026.El número 42022 y la serie 17 han sido las claves de la fortuna que ha llegado a la capital lucense, que tiene el título de la ciudad más antigua de Galicia.
Hasta aquí el sorteo
Hasta aquí la retransmisión del Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026. ¡Enhorabuena a todos los afortunados!
Otros sorteos
Recordad que a través de EL PERIÓDICO también podéis seguir los directos y números premiados de la Primitiva (lunes, jueves y sábado), el Euromillón (martes y viernes) y la Bonoloto (de lunes a domingo).
90 días naturales
Si has ganado un premio en el Sorteo de Oro de Cruz Roja 2026, el plazo para cobrarlo finaliza el 21 de octubre de 2026. Cuentas con un máximo de 90 días naturales desde el día del sorteo para reclamarlo.
Puedes gestionar el cobro en las oficinas de Cruz Roja o en las oficinas informatizadas de Correos. Para recibir el dinero o el oro, es obligatorio entregar el boleto físico original sin roturas ni deterioros.
¿Cómo recibir los premios?
Es posible cobrar el importe en metálico o en oro, según el valor determinado por el Mercado de Metales Preciosos de Londres en el cierre del día.
Premio neto final
- Primer premio (3.000.000€): Hacienda retiene 592.000€. El ganador recibe un total neto de 2.408.000€.
- Segundo premio (1.000.000€): Hacienda retiene 192.000€. El ganador recibe un total neto de 808.000€.
- Tercer premio (500.000€): Hacienda retiene 92.000€. El ganador recibe un total neto de 408.000€.
- Cuarto premio (250.000€): Hacienda retiene 42.000€. El ganador recibe un total neto de 208.000€.
- Quinto premio (100.000€): Hacienda retiene 12.000€. El ganador recibe un total neto de 88.000€.
La parte de Hacienda
La Agencia Tributaria se llevará un 20% de los premios que superen los 40.000 euros. Todos los premios de cuantía igual o inferior a 40.000 euros están completamente exentos y se cobran íntegros.
Los resultados
Estos son los resultados oficiales del sorteo:
- Primer premio de 3.000.000 millones de euros: 42022 Serie 017
- Segundo premio de 1.000.000 de euros: 13959 Serie 036
- Tercer premio de 500.000 euros: 25121 Serie 057
- Primer cuarto premio: 40693 Serie 128
- Segundo cuarto premio: 67731 Serie 120
- Tercer cuarto premio: 97573 Serie 006
- Primer quinto premio: 95498 Serie 027
- Segundo quinto premio: 48352 Serie 001
- Tercer quinto premio: 08370 Serie 074
¡Enhorabuena a los afortunados!
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