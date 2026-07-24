Migración
Rescatados 63 migrantes llegados a bordo de tres pateras a Mallorca, Formentera y Cabrera
A lo largo de esta semana han llegado a Baleares 199 migrantes a bordo de una docena de pateras
Un total de 63 migrantes han sido rescatados este viernes después de haber llegado en tres pateras a Portocolom (Mallorca), Formentera y Cabrera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.
A las 09.32 horas se han rescatado seis personas de origen magrebí, en puerto de Portocolom, en un incidente en el que intervinieron efectivos de la Guardia Civil del puesto de Santanyí y Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).
Posteriormente, a las 10.53 horas, se rescató a 31 personas de origen subsahariano, a cinco millas al sur de Formentera. Intervino el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, la Guardia Civil de Sant Josep de Sa Talaia y Salvamento Marítimo.
A las 14.12 horas, los efectivos de Salvamento Marítimo y de la Guardia Civil han rescatado a 26 migrantes de origen subshariano que viajaban a bordo de una tercera patera a 0,1 millas al sur de Cabrera.
A lo largo de esta semana, según el recuento elaborado por Europa Press en base a los datos de la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior, han llegado a Baleares 199 migrantes a bordo de una docena de pateras. En lo que va de año superan los 3.670.
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