La Puebla del Río suma dos nuevos casos de Virus del Nilo Occidental en Sevilla: seguirá en alerta hasta el 17 de agosto

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado dos nuevos casos leves de fiebre del Nilo occidental en humanos en La Puebla del Río. Se trata de dos mujeres residentes en este municipio sevillano que comenzaron a presentar síntomas los días 19 y 20 de julio, respectivamente.

Ambos casos han sido confirmados este jueves 23 de julio mediante PCR por el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Con estos dos positivos, Andalucía suma ya cuatro casos leves de fiebre del Nilo occidental esta temporada, localizados en Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa y La Puebla del Río.

Los dos nuevos casos han sido detectados gracias al sistema de vigilancia establecido por el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía, especialmente en municipios incluidos en comarcas de especial seguimiento o declarados como área en alerta.

La Puebla del Río se declara en alerta hasta el 17 de agosto

Como consecuencia, la Junta ha decidido prorrogar hasta el 17 de agosto el periodo de área en alerta en La Puebla del Río. Esta medida implica reforzar la vigilancia entomológica, animal y humana, así como las acciones de comunicación a la ciudadanía para fomentar las medidas de protección frente a las picaduras de mosquitos.

Además, Salud Pública ha declarado también área en alerta el municipio granadino de Salobreña, después de detectar circulación del virus del Nilo occidental en una trampa de mosquitos. En este caso, la alerta se mantendrá, como mínimo, hasta el 20 de agosto.

Con Salobreña, son ya doce los municipios andaluces declarados como área en alerta: Pulpí, en Almería; Torredonjimeno, en Jaén; Salobreña, en Granada; y Almensilla, Aznalcázar, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río y Villamanrique de la Condesa, en Sevilla.

La Consejería recuerda la importancia de adoptar medidas de protección, especialmente en personas vulnerables. Entre las recomendaciones figuran usar repelentes registrados, cubrir la mayor parte del cuerpo con ropa clara, instalar mosquiteras, apagar luces innecesarias y evitar acumulaciones de agua estancada en jardines, macetas, cubos, juguetes, piscinas o lavaderos.

Noticias relacionadas

Sanidad insiste también en la necesidad de reforzar el control de mosquitos en los municipios afectados, tanto en los núcleos de población como en zonas situadas a menos de 1,5 kilómetros que puedan actuar como focos larvarios o refugios de adultos.

Fuente: El Correo de Andalucía