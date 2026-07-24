Estas son las playas de la Costa Brava que cuentan con servicios adaptados para personas con movilidad reducida

Las altas temperaturas que se están registrando este verano, a causa de las primeras olas de calor, han convertido las playas en uno de los espacios públicos más importantes para combatir los golpes de calor. Sin embargo, no todas las personas pueden disfrutar de las zonas de baño del litoral de Girona en las mismas condiciones, ya que en ocasiones los colectivos vulnerables se encuentran con dificultades para acceder a ellas con normalidad. Aunque en los últimos años diferentes municipios han incorporado servicios y herramientas para facilitar el acceso al mar, la Costa Brava sigue siendo una de las zonas de Catalunya con menos playas adaptadas.

Si bien es cierto que no existen datos oficiales en Catalunya sobre las playas accesibles, la empresa 'Farré Accessibilitat' ha realizado un recuento en el que estima que Catalunya cuenta con 82 playas que disponen de algún tipo de servicio adaptado. Esta cifra representa una de cada cuatro playas del litoral catalán.

En cuanto al litoral de Girona, la Costa Brava cuenta con 13 playas adaptadas, una cifra que representa el 12 % del total. Este hecho sitúa a esta zona entre las que tienen un menor porcentaje de servicios adaptados en comparación con otras localidades. El recuento señala que la Costa Daurada es el territorio con más playas adaptadas, con 34 ubicaciones, casi la mitad de su litoral; le sigue la costa del Garraf, con 12 playas accesibles que representan el 43 %, mientras que en la costa del Maresme hay 55, un 32 % del total.

Al mismo nivel que la Costa Brava aparece el Barcelonès, con cinco playas adaptadas, que representan el 14 %. En cambio, en la costa de las Tierras del Ebro el recuento no ha identificado ninguna playa con servicios adaptados.

Las playas accesibles

A pesar de estos datos, diferentes municipios de la provincia de Girona han impulsado medidas para ayudar, de una forma u otra, a las personas con movilidad reducida. Entre las playas gerundenses consideradas adaptadas se encuentran las playas de Blanes; Lloret de Mar; Sant Feliu y Sant Pol, en Sant Feliu de Guíxols; Platja Gran y Cala Rovira, en Platja d'Aro; Torre Valentina, en Calonge; la playa de Palamós; Sa Riera, Aiguablava y El Racó, en Begur; la playa de L'Estartit, en Torroella de Montgrí; y la de Portbou.

No todas disponen de los mismos servicios adaptados, pero todas cuentan con alguno de estos elementos: aparcamientos reservados, pasarelas hasta el agua, duchas accesibles, aseos accesibles, elevadores, sillas anfibias o personal de apoyo para ayudar a los colectivos vulnerables.

La plataforma de baño adaptado de la playa Gran de Palamós. / David Aparicio

Sant Feliu de Guíxols y Palamós, ejemplos de accesibilidad al mar

Entre todos estos casos destacan Sant Feliu de Guíxols y Palamós. En la ciudad de Sant Feliu se ha instalado una estructura formada por una veintena de sillas situadas sobre el agua, una iniciativa que favorece el acceso al mar y la socialización, especialmente entre las personas mayores.

En el caso de Palamós, hace ya tres años que el municipio dispone de una plataforma que permite a las personas en silla de ruedas entrar en el agua de manera autónoma. Esta estructura se adentra varios metros en el mar y, mediante un asiento eléctrico, permite descender hasta el agua.

Actos incívicos

A pesar de los esfuerzos para que cada vez más playas de Girona dispongan de servicios accesibles, todavía hay personas que hacen un mal uso de ellos y acaban provocando situaciones. La plataforma de baño adaptado ha quedado temporalmente fuera de servicio después de sufrir diversos desperfectos, un hecho que la alcaldesa de Palamós, María Puig, lamenta profundamente.

En declaraciones a este diario, Puig asegura que están "muy tristes" porque se trata de "un servicio pionero, una plataforma que ha nacido a partir de la innovación y de muchos procesos". La alcaldesa recuerda que el año pasado ya fue necesario modificar su funcionamiento "para que fuera más estable y resistiera mejor los temporales", motivo por el que "nos duele mucho que este mal uso la deje fuera de servicio".

Puig también destaca que "los municipios costeros tenemos muchísimos gastos en vigilancia", ya que la plataforma está supervisada por el servicio de socorrismo. Aun así, lamenta que estos comportamientos sigan produciéndose y asegura que "no entendemos por qué ocurren".

Ante estos antecedentes, el Ayuntamiento estudia medidas para evitar nuevos casos de vandalismo o de uso indebido. No obstante, Puig reconoce que hasta ahora habían intentado evitarlas porque "chocan un poco con la propia demanda del sector de las personas con movilidad reducida". Entre las opciones está activar la plataforma "mediante una tarjeta o un mando", aunque esto dificultaría el acceso porque "hay que ir a recogerlo", pero evitaría que "pudiera ponerse en funcionamiento sin que hubiera alguien que realmente la necesitara".

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El aviso del Ayuntamiento de Palamós después de haber cerrado el servicio este pasado fin de semana. / David Aparicio

Por el momento, el caso de Palamós ha sido el único que ha obligado a cerrar temporalmente un servicio de estas características. Aun así, el uso imprudente de las sillas anfibias y de diferentes estructuras acaba perjudicando a las personas que realmente las necesitan, ya que se quedan temporalmente sin poder utilizarlas.

Fuente: Diari de Girona