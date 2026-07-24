Pere Joan Femenia, portavoz de Menys Turisme, Més Vida: "Querían meter miedo con la detención de las dos activistas antiturismo y han conseguido el efecto contrario"

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Cree que a la manifestación de este domingo acudirá más gente que a las celebraciones por la victoria de España en el Mundial?»

Uff (ríe). ¿Fueron 40.000 en el Plaza Tortugues y 20.000 viendo el partido en Son Fusteret, no? En cualquier caso, a nosotros siempre nos rebajan el número de asistentes en las manifestaciones y, en cambio, en la celebración de España les deben haber sumado. Si tenemos en cuenta las últimas movilizaciones, esperamos algo similar y reunir entre 30.000 y 40.000 personas.

¿Qué sensaciones tienen de cara a la manifestación de este domingo?

Creemos que será una manifestación masiva porque refleja el malestar que existe en la sociedad mallorquina ante la turistificación. Después de las grandes movilizaciones de los últimos años, consideramos que no se nos ha escuchado y que, lejos de cambiar las cosas, se nos han dado más motivos que nunca para seguir manifestándonos.

¿Cree que la Guardia Civil ha criminalizado el manual contra la turistificación que publicaron?

Sí. Pensamos que forma parte de una estrategia que ya viene del año pasado. Entonces ya intentaron criminalizarnos vinculando la manifestación con unas pintadas que habían aparecido días antes y ahora continúan en la misma línea. Aunque pueda haber acciones con las que no estemos de acuerdo, creemos que la respuesta represiva está siendo completamente desproporcionada. Hay un interés económico detrás y se pretende reprimir cualquier forma de protesta.

¿Les preocupa que esta polémica pueda reducir la asistencia a la manifestación?

Al principio nos preocupó que pudiera desmovilizar a parte de la ciudadanía, pero hemos visto que se ha girado la tortilla. Creemos que se han excedido con la detención de las dos activistas y eso ha provocado el efecto contrario: mucha gente ha entendido que es necesario seguir protestando.

Entonces, ¿la detención de las activistas de Santa Maria y su imagen esposadas puede acabar jugando a favor de la convocatoria de este domingo?

Sí. Creemos que esa actuación no les ha beneficiado. Aun así, nos preocupa que se utilice a las personas como ejemplo o como icono de la represión. Ningún activista debería sufrir ese trato por expresar un malestar social. Lo ocurrido en Santa Maria del Camí es un ejemplo de lo que no debería hacerse: reprimir la voluntad del pueblo de Mallorca de protestar contra un modelo que nos oprime y nos explota.

¿Considera que la detención de las dos activistas fue desproporcionada?

Creemos que con esa actuación se buscaba intimidar y generar miedo entre quienes quieren movilizarse, pero el efecto ha sido justamente el contrario. Además, nos llama la atención el silencio de los responsables políticos, también del PSIB, que da la impresión de que se sienten incómodos con lo sucedido.

¿Se sienten huérfanos de representación política?

No. Nosotros no buscamos el respaldo de ningún partido político. Nuestro objetivo es despertar la conciencia social y movilizar a la ciudadanía. Creemos que hemos conseguido volver a situar el debate sobre la turistificación en el centro de la agenda pública.

La manifestación aborda cuestiones que van más allá del turismo. ¿Por qué?

Porque la masificación turística afecta a muchos ámbitos: la vivienda, la precariedad laboral, la pérdida de cultura, la lengua, la movilidad o los atascos. Todo está relacionado y creemos que no es incompatible reivindicar todas estas cuestiones dentro de una misma movilización.

¿No existe el riesgo de perder apoyos al abordar tantos temas?

Era una duda que teníamos, pero el año pasado comprobamos que no ocurrió o que, si sucedió, fue de forma muy residual. Siempre habrá personas que no compartan todas las reivindicaciones, pero creemos que son una minoría.

¿Cuáles son las principales reivindicaciones que plantean al Govern balear, al Consell de Mallorca y al Gobierno central?

Pedimos un decrecimiento turístico planificado, limitar el desarrollo urbanístico, impulsar vivienda pública, reducir la promoción institucional del turismo, limitar las plazas turísticas y los coches de alquiler y avanzar hacia una cogestión de los aeropuertos que permita controlar mejor el número de vuelos.

¿Qué entienden ustedes por violencia?

Para nosotros la violencia es la que sufren quienes viven aquí como consecuencia de la crisis de la vivienda, la crisis climática o la precariedad, y también la represión contra los activistas. Diferenciamos eso de acciones de desobediencia o de vandalismo simbólico contra empresas o infraestructuras, siempre que no impliquen agresiones a personas.

¿Cómo han vivido estas dos semanas desde la publicación del manual?

Nos ha sorprendido que algunos medios hayan llegado a calificarnos prácticamente de grupo terrorista. Lo consideramos completamente desproporcionado. El manual defiende acciones directas no violentas y ha abierto un debate interno y social sobre qué tipo de acciones pueden considerarse legítimas.

¿Un decrecimiento turístico implicaría también un decrecimiento de la población?

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Probablemente sí. Es un debate complicado porque Mallorca es una isla con recursos limitados. Creemos que el crecimiento económico ha impulsado también el crecimiento demográfico y que poner límites al primero puede contribuir a frenar el segundo. Al final, una cosa va ligada a la otra.