Nueva crisis en la conselleria de Educació
Sindicatos, entidades y oposición cargan contra el "caos" y la "incompetencia" del Govern en la gestión de las pruebas PISA en Catalunya
Ustec acusa al Govern de ocultar durante meses la muestra defectuosa y Professors de Secundària (Aspepc) lamenta la imagen "pésima" dada por el Departament
Junts ha pedido una comparecencia de la consellera Niubó para dar explicaciones por su "falta de capacidad"
Un error en las pruebas PISA de Catalunya invalida los próximos resultados: no serán comparables con otros años ni territorios
La OCDE propone subir el sueldo de los profesores para atraer talento en lugar de bajar ratios
La comunidad educativa ha recibido con perplejidad este 24 de julio el anuncio del Govern sobre la invalidez de los resultados de las próximas pruebas PISA, que se darán a conocer después del verano. Familias, docentes, representantes sindicales y partidos de la oposición reprochaban este viernes al Govern que despachara un asunto de esta magnitud atribuyéndolo a una "incidencia técnica», cuando «la responsabilidad de supervisar y corregir estas desviaciones recae, en última instancia, en la conselleria". "Es increíble que no existiera ningún mecanismo de supervisión y que no saltara ninguna alerta" es una de las ideas más repetidas, junto con palabras como "caos" y "despropósito". Junts ya ha solicitado la comparecencia de la consellera Esther Niubó y ha reprochado al Ejecutivo su "falta de capacidad". "La incompetencia se ha convertido en la principal política del actual Govern", ha señalado la presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales.
Desde la Fundació Equitat.org [anteriormente Fundació Bofill], han definido la situación como «alarmante». «Es urgente revisar y corregir, pero esta situación no puede servir de excusa. Hace tiempo que el problema está diagnosticado y denunciado: el sistema no corrige las desigualdades y faltan decisiones», ha compartido la organización en sus redes sociales.
El sindicato Ustec, el mayoritario en la escuela pública, acusa al Govern de haber ocultado durante meses (desde marzo) que la muestra de alumnos para las pruebas PISA 2025 era "defectuosa", haciendo pública esta "incidencia técnica" a finales de julio "para evitar el debate público", consideran. Desde el sindicato critican que se hiciera "propaganda" con las recomendaciones de la OCDE el 6 de julio cuando ya se sabía que los resultados no serían comparables. El sindicato considera "especialmente grave" que la muestra defectuosa haya excluido a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo o con bajo dominio de la lengua.
Ustec denuncia la "contradicción" de pagar 1,5 millones de euros a la OCDE para diagnosticar el sistema mientras el propio Govern es "incapaz de garantizar una aplicación rigurosa de las pruebas"
"Una estadística que invisibiliza a los más vulnerables no puede representar al sistema educativo", añade el comunicado de Ustec en el que también critican "la contradicción de pagar 1,5 millones de euros a la OCDE para diagnosticar el sistema mientras el propio Govern es incapaz de garantizar una aplicación rigurosa de las pruebas".
Desbarajuste e improvisación
Ustec atribuye este "desbarajuste" a la improvisación, el infrafinanciación y una "organización deficiente".
Andreu Navarra, portavoz de Professors de Secundària (Aspepc), sindicato mayoritario en los institutos catalanes, reitera la imagen "pésima" que ofrece Catalunya. "Una Catalunya pretendidamente inclusiva excluye al alumnado con necesidades educativas", reflexiona el portavoz sindical.
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