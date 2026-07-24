Suceso
Muere electrocutado un joven vecino de Zuera en la estación de tren
El suceso ha tenido lugar esta pasada madrugada
A. T. B.
Tragedia en Zuera. Un joven vecino de 19 años ha muerto en la madrugada de este viernes, 24 de julio, tras electrocutarse en la estación de tren, donde se ha subido a un vagón con la mala fortuna de agarrarse a la catenaria y caer fulminado. Ha sido poco antes de las 03.00 horas.
En el lugar de los hechos se han personado patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil, además de los bomberos de Zuera y de una ambulancia del 061, aunque el médico solo ha podido certificar el deceso. Los servicios funerarios se han hecho cargo del cadáver.
El alcalde de Zuera, José Manuel Salazar, ha lamentado el fallecimiento de este joven rumano, "una desgracia" de la que ha tenido conocimiento a través de una llamada del 112. "Si hay que echarle una mano a la familia, le echaremos una mano", ha explicado Salazar.
A finales del pasado mes de mayo, en la tarde del día 24, un joven vecino de Ricla fue hallado muerto en la estación de tren de este municipio zaragozano. El cadáver se encontró en un tramo cerrado al tráfico ferroviario por las obras que se están realizando en la línea.
Fuente: El Periódico de Aragón
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