Investigan un brote de salmonelosis que afecta a 38 menores en Alcázar de San Juan

La Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha investiga un brote de salmonelosis presuntamente relacionado con el servicio de catering que suministra comida a seis escuelas infantiles y una ludoteca de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Hasta el momento, el brote ha afectado a 38 menores, de los que dos permanecen hospitalizados.

38 casos entre 178 menores expuestos

Según ha informado la Consejería, el brote afecta a una población de riesgo de 178 niños de entre 1 y 6 años que asistían a estos centros. Hasta la fecha se han detectado 38 casos, lo que supone un 21% de la población expuesta.

Además, en 15 de los menores afectados se ha confirmado mediante coprocultivo la presencia de Salmonella Typhimurium.

De los afectados, cuatro niños han precisado ingreso hospitalario. Dos ya han recibido el alta, mientras que los otros dos continúan ingresados en el Hospital Universitario Mancha Centro, donde evolucionan favorablemente bajo seguimiento médico.

Investigación en marcha

La investigación epidemiológica está siendo desarrollada de forma conjunta por los servicios de Medicina Preventiva y Pediatría del Hospital Universitario Mancha Centro, junto con el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha, con el objetivo de determinar el origen del brote.

Según la Consejería, los primeros síntomas comenzaron a registrarse el pasado 15 de julio y, por el momento, no se han detectado casos secundarios entre familiares u otros contactos de los menores afectados.

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Sanidad ha señalado que no facilitará más información hasta que concluya la investigación abierta sobre este brote.