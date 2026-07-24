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Incidencia en Rodalies

Incidencias en Rodalies Renfe hoy, en directo | Última hora del socavón de Montcada y de las afectaciones en la alta velocidad Madrid-Barcelona

Un socavón en las obras de soterramiento de Rodalies en Montcada engulle una grúa y obliga a cortar 'sine die' la R2, la R2Nord y la R11

El socavón de Montcada desde el aire

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Pau Lizana Manuel

Víctor Vargas Llamas

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EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora sobre las incidencias en el servicio de Rodalies Renfe tras el derrumbe en las obras de soterramiento del tren en Montcada i Reixac.

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