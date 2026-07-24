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Incidencia en Rodalies
Incidencias en Rodalies Renfe hoy, en directo | Última hora del socavón de Montcada y de las afectaciones en la alta velocidad Madrid-Barcelona
Un socavón en las obras de soterramiento de Rodalies en Montcada engulle una grúa y obliga a cortar 'sine die' la R2, la R2Nord y la R11
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora sobre las incidencias en el servicio de Rodalies Renfe tras el derrumbe en las obras de soterramiento del tren en Montcada i Reixac.
Junts atribuye el socavón de Montcada a la "desinversión" del Estado y pide depurar responsabilidades
Junts ha atribuido el socavón de Montcada, así como los incidentes del Putxet y la deflagración de Sants, a la "desinversión" del Estado en infraestructuras. El partido ha reclamado transparencia para esclarecer lo ocurrido y ha pedido depurar responsabilidades políticas, sin descartar solicitar la comparecencia de Salvador Illa o de la consellera Sílvia Paneque.
La Generalitat atribuye la deflagración de Plaça de Sants a la empresa que reparaba la fuga de gas
La Generalitat ha atribuido la deflagración registrada en las obras de la estación de Plaça de Sants (L5) a la empresa que trabajaba en la reparación de la fuga de gas, aunque ha señalado que el escape inicial fue provocado por una máquina de las obras. Además, ha asegurado que la fuga ya está controlada y que no existe riesgo para la población.
ERC pide la comparecencia de Puente y del presidente de Adif por el socavón de Montcada
ERC ha solicitado la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, en el Congreso y el Senado para que den explicaciones por las últimas incidencias en la red ferroviaria de Catalunya y el socavón de Montcada i Reixac, que mantiene interrumpido el servicio de las líneas R2, R2 Nord y R11.
Restablecida la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras la extinción de un incendio en Alcalá de Henares
La circulación ferroviaria entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares ha quedado restablecida tras la extinción de un incendio próximo a la vía que, según ha informado Adif, suspendió el paso de los trenes durante alrededor de una hora. La incidencia afectó a los trenes de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona, que registraron interrupciones y retrasos mientras los servicios trabajaban para restablecer la circulación.
Interrumpida la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un incendio en Alcalá de Henares
La circulación ferroviaria entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares ha quedado suspendida debido a un incendio próximo a la vía, según ha informado Adif. La incidencia afecta a los trenes de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona, mientras los servicios trabajan para restablecer la circulación.
Renfe, por su parte, ha explicado que la suspensión se debe a la proximidad del fuego a la infraestructura ferroviaria y ha señalado que la circulación no se restablecerá hasta que las condiciones permitan garantizar la seguridad. Por el momento, la compañía no ha informado sobre el tiempo previsto para la reanudación del servicio ni sobre el alcance de las afectaciones a los viajeros.
Precedentes
No es la primera vez que las obras del soterramiento despiertan cierto recelo entre los vecinos. Tal como explicó EL PERIÓDICO, los trabajos provocaron la aparición de grietas en almenos tres edificios del barrio de Can Sant Joan de Montcada i Reixac.
En Montcada i Reixac, sin embargo, la reivindicación del soterramiento llevaba años sobre la mesa, sobre todo para evitar los accidentes que solían producirse en el paso a nivel de la población y que a menudo resultaban en víctimas mortales. Marcé ha asegurado que cuando acaben los trabajos, se verán mejorados el espacio público y la calidad de vida de los vecinos.
Pau Lizana Manuel
Movimientos vecinales contrarios
Miembros de plataformas de defensa del transporte público se oponen desde hace años a proyectos de soterramientos como el de Montcada. Arguyen que son trabajos excesivamente caros y suponen obras de gran calado donde es habitual el malestar de los vecinos. Estas asociaciones abogan por otras soluciones para integrar el tren en la trama urbana. El soterramiento de Montcada tenía un coste inicial de 540 millones de euros, aunque el precio ya se ha disparado por encima de los 700 millones, a tenor de las cifras del último pla de Rodalies.
Marcé ve "inevitable" que unas obras de soterramiento de esta magnitud generen molestas e inquietudes entre los vecinos
Durante una entrevista con Catalunya Ràdio, Marcé ha admitido que unas obras de soterramiento de esta magnitud generan molestas e inquietudes entre los vecinos. "Es inevitable, porque las obras de soterramiento son largas, son complejas y son de una importancia muy grande", ha afirmado.
Punto de información para los vecinos del barrio
Tanto el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano como el concejal del distrito de Nou Barris, Xavier Marcé, han celebrado que el consistorio haya habilitado para los próximos días un punto de información para que los vecinos del barrio, especialmente los residentes de los edificios más cercanos, puedan estar al tanto de cómo evolucionan los trabajos o de si se detectan movimientos que puedan afectar a sus viviendas. La oficina cedida por el ayuntamiento a Adif, estará abierta de lunes a viernes de 17 a 19 horas en el Casal del Barri de Vallbona.
Pau Lizana Manuel
Trabajo para varios días
De momento, las hormigoneras no dejan de entrar hacia la zona de obras para rellenar el agujero abierto. Santano explica que es un trabajo que se hará "las 24 horas" y que aún durará "días". "Cada minuto que pasaa tenemos más garantías para los vecinos, porque vamos elevando el nivel de mortero dentro del socavón y, por tanto, garantizando la sujeción plena de este espacio", ha remachado. De momento, la grúa de grandes dimensiones que engulló el socavón se quedará dentro del pozo, porque no es seguro retirarla.
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