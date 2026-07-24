Incidencias en Rodalies Renfe hoy, en directo | Última hora del socavón de Montcada y de las afectaciones en la alta velocidad Madrid-Barcelona

Interrumpida la alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un incendio en Alcalá de Henares

La circulación ferroviaria entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares ha quedado suspendida debido a un incendio próximo a la vía, según ha informado Adif. La incidencia afecta a los trenes de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona, mientras los servicios trabajan para restablecer la circulación.

Renfe, por su parte, ha explicado que la suspensión se debe a la proximidad del fuego a la infraestructura ferroviaria y ha señalado que la circulación no se restablecerá hasta que las condiciones permitan garantizar la seguridad. Por el momento, la compañía no ha informado sobre el tiempo previsto para la reanudación del servicio ni sobre el alcance de las afectaciones a los viajeros.

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