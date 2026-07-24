Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: Ávila confina tres municipios y La Mierla supera las 30.000 hectáreas

Varios incendios afectan el terreno forestal de España. El balance más preocupante hasta ahora ha sido el declarado en Los Gallardos (Almería), que dejó 13 víctimas mortales, pero ahora toda la atención está puesta en el fuego de la Mierla, en Guadalajara, que ya afecta a más de 30.000 hectáreas.

De momento, los incendios en Catalunya están dando una tregua tras el episodio de simultaneidad de fuegos registrado días atrás, pero el balance global es preocupante: la superficie quemada en España se ha duplicado en dos semanas y roza ya las 120.000 hectáreas en lo que va de año.

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EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.

Feijóo traslada su apoyo a los afectados por los incendios y pide máxima precaución El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado este jueves su apoyo a las personas afectadas por los incendios forestales que afectan a varios puntos de España y ha pedido "máxima precaución" y que se siga su evolución por los canales oficiales de información. "Mucho ánimo a todas las personas que se están viendo afectadas por los incendios y a los servicios de emergencias que los están atendiendo", ha escrito Feijóo en su cuenta de la red social X. El líder de la oposición ha indicado que ha contactado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien le ha informado de que la coincidencia de numerosos fuegos simultáneos en diferentes comunidades autónomas supone "un gran riesgo para muchos vecinos y sus bienes". Asimismo, ha afirmado que la situación es "muy complicada" y requiere "una respuesta de las administraciones a la altura de un momento tan excepcional".

40 municipios Los incendios de Almorox (Toledo) y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) han generado un doble corte en la red de telecomunicaciones que ha afectado a cuarenta poblaciones de la región, según el Gobierno madrileño. La Comunidad de Madrid está en contacto permanente con las operadoras de telecomunicaciones presentes en las zonas afectadas por los incendios forestales activos para abordar las incidencias en la cobertura. Las compañías de telecomunicaciones, que están coordinadas con el centro de mando, trabajan para restablecer el servicio con el apoyo de unidades móviles y han desplegado dispositivos de respaldo para garantizar la cobertura en Villa del Prado y Cenicientos. En este momento no pueden realizar trabajos directos sobre algunos de los cortes por las condiciones en la zona. No obstante, están desplazando equipos técnicos a una de las zonas de corte donde sí pueden acceder, ha detallado el Ejecutivo madrileño en una nota de prensa. La Comunidad de Madrid vive una situación "crítica", con tres incendios "activos" de extrema gravedad: uno en Villa del Prado, que alcanza a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, que afecta a Pelayos de la Presa, y el declarado en Almorox (Toledo), que se reactivó al mediodía.

v Diez mil personas han sido evacuadas por los incendios que afectan este jueves a distintas zonas de la región de madrileña, ha informado la Comunidad de Madrid. Los desalojados son habitantes de las localidades madrileñas de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, ⁠Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno. Según informa el Gobierno autonómico, la Comunidad de Madrid vive una situación "crítica" con tres incendios de extrema gravedad "activos", sin que ninguno de ellos esté "controlado" y que han motivado la evacuación de más de 10.000 personas de cuatro municipios. La Administración madrileña ha solicitado declarar situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en tres comunidades autónomas: Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

La Comunidad de Madrid diseña un dispositivo en carreteras por los incendios para garantizar la seguridad La Comunidad de Madrid mantiene desplegado un dispositivo especial de la Dirección General de Carreteras para atender las incidencias provocadas por los incendios que afectan a distintos puntos de la región, garantizar la seguridad de los conductores y actuar de manera inmediata en las vías afectadas. En concreto, en Villa del Prado permanecen cortados al tráfico en ambos sentidos dos tramos de carreteras autonómicas. En la M-507, el cierre afecta desde el punto kilométrico 27,5 hasta el 36, entre Villa del Prado y la intersección con la N-403. Asimismo, se encuentra cerrada la M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite provincial con Toledo.

Castilla y León mantiene la Situación Operativa 2 con el fuego de Burgohondo (Ávila) en IGR 2, tres en 1 y otros 7 activos Castilla y León mantiene activa a última hora de este jueves la Situación Operativa 2 del Plan Infocal con el incendio forestal de Burgohondo (Ávila) en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, mientras que otros tres fuegos permanecen en gravedad 1 y siete más continúan activos, según refleja la información facilitada por la Junta a través de la plataforma Inforcyl. El incendio de Burgohondo, declarado el miércoles a mediodía, se mantiene como el de mayor gravedad en la Comunidad al encontrarse en IGR 2. Además, siguen en IGR 1 los incendios declarados en Brieva (Segovia), activo desde el 20 de julio, y los registrados en las localidades leonesas de Castropodame y Murias de Ponjo.

Marlaska sigue esta noche los incendios desde el puesto avanzado de Cenicientos (Madrid) El ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, se dirige esta noche al puesto de mando avanzado de la localidad madrileña de Cenicientos para seguir la evolución de los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid y las dos regiones limítrofes, informan fuentes del ministerio. La Comunidad de Madrid ha solicitado este jueves que se declare situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en estas tres comunidades autónomas y la posibilidad, como sucedió ayer en la provincia de Toledo, de que un gran incendio forestal proveniente de la provincia de Ávila agrave la situación del del municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias.

Madrid pide la declaración de la situación operativa 3 por incendios en tres comunidades La Comunidad de Madrid solicita la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en tres comunidades autónomas y la posibilidad, como sucedió ayer en la provincia de Toledo, de que un gran incendio forestal proveniente de la provincia de Ávila agrave la situación de el de San Martín de Valdeiglesias. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho esta petición en X, donde ha señalado que, en Madrid, hay miles de evacuados e incendios fuera de capacidad de extinción.

El incendio de La Mierla baja a gravedad 0 en su frente de Soria La Junta de Castilla y León ha rebajado a Índice de Gravedad Potencial 0 el incendio de La Mierla (Guadalajara) en su frente de Retortillo (Soria). Pese a la mejora de la situación, más de una veintena de medios aéreos y terrestres continúan trabajando para frenar el avance del fuego.

Catalunya mantendrá 161 municipios en riesgo extremo de incendio este viernes Los Agents Rurals prevén que este viernes 161 municipios de 22 comarcas permanezcan en nivel 4 del Pla Alfa por peligro extremo de incendio forestal. Además, se mantendrá restringido el acceso a siete espacios naturales y otros 474 municipios estarán en nivel 3 por riesgo muy alto.