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Incendios forestales

El incendio deja en situación "crítica" el complejo de antenas de la NASA en Robledo de Chavela (Madrid)

Los efectivos tratan de proteger una instalación clave para las comunicaciones con las misiones espaciales

Directo | Más de 55.000 personas evacuadas o confinadas en Madrid mientras el fuego avanza hacia El Escorial

Archivo - La antena DSS-65 de la Estación Espacial de la NASA en Robledo de Chavela, Madrid.

Archivo - La antena DSS-65 de la Estación Espacial de la NASA en Robledo de Chavela, Madrid. / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

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Madrid
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El incendio forestal que avanza por la Sierra Oeste de Madrid ha dejado en una situación "crítica" el complejo de antenas ubicadas en Robledo de Chavela, que forman parte de la red utilizada por la NASA para mantener el contacto con misiones interplanetarias.

"En estos momentos se está haciendo lo imposible para proteger esa instalación de las antenas de Robledo de Chavela, una instalación muy importante y que se encuentra en una situación crítica", ha señalado a los medios el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, desde el puesto de mando instalado en Cenicientos.

Los efectivos desplegados trabajan para evitar que el avance de las llamas afecte al complejo, situado en la carretera que une Colmenar del Arroyo con Robledo de Chavela, en una zona amenazada por un fuego que continúa desplazándose hacia el norte impulsado por el viento.

La instalación, denominada oficialmente Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid --Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC), en inglés--, pertenece al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y opera en colaboración con la NASA.

El centro forma parte de la Red del Espacio Profundo --Deep Space Network--, integrada por tres complejos situados estratégicamente en España, Estados Unidos y Australia para permitir una comunicación prácticamente continua con las naves que exploran el Sistema Solar.

El complejo madrileño dispone de seis grandes antenas, entre ellas una de 70 metros de diámetro y varias de 34 metros. En abril de 2024, sus seis antenas se coordinaron por primera vez para recibir simultáneamente la débil señal de la Voyager 1, situada entonces a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra.

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La estación también ha participado durante sus décadas de actividad en el seguimiento de numerosas misiones de exploración de Marte y otros puntos del Sistema Solar.

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