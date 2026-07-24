El incendio deja en situación "crítica" el complejo de antenas de la NASA en Robledo de Chavela (Madrid)

El incendio forestal que avanza por la Sierra Oeste de Madrid ha dejado en una situación "crítica" el complejo de antenas ubicadas en Robledo de Chavela, que forman parte de la red utilizada por la NASA para mantener el contacto con misiones interplanetarias.

"En estos momentos se está haciendo lo imposible para proteger esa instalación de las antenas de Robledo de Chavela, una instalación muy importante y que se encuentra en una situación crítica", ha señalado a los medios el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, desde el puesto de mando instalado en Cenicientos.

Los efectivos desplegados trabajan para evitar que el avance de las llamas afecte al complejo, situado en la carretera que une Colmenar del Arroyo con Robledo de Chavela, en una zona amenazada por un fuego que continúa desplazándose hacia el norte impulsado por el viento.

La instalación, denominada oficialmente Complejo de Comunicaciones del Espacio Profundo de Madrid --Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC), en inglés--, pertenece al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y opera en colaboración con la NASA.

El centro forma parte de la Red del Espacio Profundo --Deep Space Network--, integrada por tres complejos situados estratégicamente en España, Estados Unidos y Australia para permitir una comunicación prácticamente continua con las naves que exploran el Sistema Solar.

El complejo madrileño dispone de seis grandes antenas, entre ellas una de 70 metros de diámetro y varias de 34 metros. En abril de 2024, sus seis antenas se coordinaron por primera vez para recibir simultáneamente la débil señal de la Voyager 1, situada entonces a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra.

Noticias relacionadas

La estación también ha participado durante sus décadas de actividad en el seguimiento de numerosas misiones de exploración de Marte y otros puntos del Sistema Solar.

En Directo

Castilla-La Mancha levanta las evacuaciones en otros 14 municipios de Guadalajara El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha ha levantado las medidas de evacuación en otros 14 municipios afectados por el incendio de La Mierla (Guadalajara), que ha quemado unas 32.000 hectáreas y ya se encuentra en nivel 1. El presidente regional, Emiliano García-Page, ha destacado que la mejora de la situación permitirá desplazar medios para colaborar en la extinción de los incendios de la Comunidad de Madrid y Castilla y León.

Adif suprime la parada comercial en Robledo de Chavela por el incendio Adif ha informado de que, debido al desalojo de Robledo de Chavela por el incendio en la Sierra Oeste, se ha suprimido la parada comercial de los trenes en la estación del municipio. La circulación ferroviaria entre Ávila y El Escorial se mantiene con normalidad.

El incendio pone en una situación "crítica" el complejo de antenas de la NASA en Robledo de Chavela El incendio que avanza por la Sierra Oeste de Madrid ha dejado en una situación "crítica" el complejo de antenas de Robledo de Chavela, integrado en la red de espacio profundo del INTA y la NASA. Según el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, los efectivos trabajan para impedir que las llamas alcancen la instalación, clave para las comunicaciones con misiones interplanetarias.

Felipe VI participa por videoconferencia en el comité estatal de coordinación por los incendios El rey Felipe VI participará por videoconferencia en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) del Plan Estatal de Emergencias para seguir la evolución de los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Antes, ha hablado con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y con los presidentes de las tres comunidades para interesarse por la situación.