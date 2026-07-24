Una "incidencia técnica" en las pruebas PISA 2025 en Catalunya hace que los resultados no puedan compararse con otros años ni territorios

La conselleria de Educació i Formació Professional y el Ministerio de Educación han informado este viernes sobre una "incidencia técnica" en la prueba PISA 2025, cuyos resultados se darán a conocer tras el verano. El 23,2% del alumnado excluido de la prueba, muy por encima del máximo del 5% recomendado por la OCDE, hace que la muestra no sea comparable ni a años anteriores ni a otras comunidades autónomas o territorios. Es decir, en septiembre sí habrá resultados catalanes, pero estos no serán representativos del conjunto del alumnado de catalán.

Fuentes del Departament señalan que ofrecen esta explicación meses antes de la presentación de los resultados -y a 24 de julio- en un ejercicio de "responsabilidad y transparencia". De los 2.545 alumnos de 15 años de los 51 centros seleccionados por una empresa contratada por la OCDE, 591 fueron exentos: 6 por discapacidad física, 493 por discapacidad cognitiva, conductal o emocional, y 92 per dominio insuficiente de la lengua. Es decir, el criterio de la OCDE es que el máximo de alumnos que puede no hacer las pruebas es el 5%, y en Catalunya esa cifra se ha elevado hasta más del 23%.

Preguntas abiertas

¿Quién decidió que esos alumnos no hicieran la prueba pese a estar llamados a hacerla? ¿Por qué? ¿Por qué nadie se dio cuenta antes? ¿Quién debía haber revisado la prueba? El Departament ha abierto un proceso de diligencias informativas para poder determinar y esclarecer las causas y ha creado una comisión de coordinación y estudios de evaluación para velar para que no vuelva a pasar.

Fuentes de la conselleria señalan que "no pueden hablar de responsables", pero son los centros los que deciden quién hace y quién no hace la preubas con unos criterios educativos. "No ha habido ninguna manipulación ni ocultación de los datos", reiteran señalando que es un fenómeno que la misma OCDE ha tenido que gestionar en otras ocasiones.

Como contexto, el Departament apunta que las pruebas PISA se realizaron entre el 31 de marzo y el 16 de mayo del 2025, a la vez que las de 4º de ESO, que hicieron el 10 y 11 de abril, por lo que los 51 centros que formaban parte de PISA en un corto margen de tiempo estaban haciendo dos pruebas en el mismo periodo de tiempo, y "es razonable pensar que esa conicidencia pudo generar confusión sobre qué criterios hacia falta hacer servir en cada una de las pruebas". Es decir, aplicar los mismos criterios de exención para PISA que para las pruebas de 4º de ESO.

Un segundo elemento de contexto es que el momento en el que se aplicó la pruebas PISA 2025 el sistema se encontraba en un momento de trasición de Consell Superior de Avaluació hacia la nueva Agencia de Prosprectiva de la educacicón.