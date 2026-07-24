El golpeado por su hijastro en Oviedo salió a la calle con un gran cuchillo y semidesnudo

Salió a la calle con un cuchillo de grandes dimensiones, semidesnudo y sangrando a borbotones. La escena sorprendió a los vecinos de la calle General Elorza y dio paso a un importante despliegue policial y sanitario. El hombre, de 59 años, acababa de resultar gravemente herido tras recibir un golpe en la cabeza con una botella que, según las primeras investigaciones, le propinó su hijastro para defender a su madre de una presunta agresión. Los hechos ocurrieron en la noche de este miércoles en una vivienda del edificio número 30. La Policía Nacional atribuye al padrastro un delito de violencia de género, mientras que al hijastro le imputa otro de violencia doméstica por el golpe con la botella. Las diligencias deberán determinar ahora la secuencia exacta del enfrentamiento y las circunstancias en las que actuó cada implicado.

El altercado comenzó en el interior del domicilio. La primera reconstrucción policial indica que la mujer era víctima habitual de malos tratos. El hombre, supuestamente, se puso violento y el hijo de esta intervino entonces para protegerla. Cogió una botella y golpeó al padrastro en la cabeza. El impacto le causó una herida de consideración y salió corriendo a la calle, sin apenas ropa, cubierto de sangre y con el cuchillo en la mano. Su presencia generó momentos de tensión entre quienes se encontraban en la zona. La llamada de alerta se produjo a las 22.10 horas y movilizó a efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios.

Los primeros en llegar fueron agentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias. Una vez controlada la situación y asegurado el cuchillo, comprobaron la gravedad de las lesiones y solicitaron asistencia sanitaria urgente. El centro coordinador desplazó hasta General Elorza una UVI móvil, cuyo equipo médico atendió al herido en la propia calle para estabilizarlo antes de su evacuación al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La ambulancia abandonó el lugar a las 22.41 horas escoltada por vehículos de la Policía Nacional, ya que el hombre se encontraba detenido por su presunta implicación en un delito de violencia de género. Los agentes intervinieron el arma blanca y continuaron recabando pruebas en la vivienda y sus inmediaciones. También tomaron declaración a los implicados

El hijastro fue trasladado a dependencias policiales. La Policía Nacional le imputa un delito de violencia doméstica. La calificación inicial puede variar en función de los testimonios, los partes médicos y las pruebas incorporadas al atestado. El juzgado de guardia será el que se haga cargo del caso.

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El suceso generó una gran expectación entre los vecinos de General Elorza y de las calles próximas. Numerosas personas se asomaron a las ventanas o se acercaron a las inmediaciones al comprobar la llegada sucesiva de patrullas y vehículos sanitarios. El despliegue fue especialmente llamativo: hasta el lugar se desplazaron seis dotaciones de la Policía Nacional y tres de la Policía Local.