Las fuertes rachas de viento dificultan la extinción de los incendios de Ávila y Madrid

El viento y los niveles bajos de humedad podrían dificultar las labores para controlar los incendios activos en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. Sin embargo, el descenso de las temperaturas previsto para este viernes podría favorecer ligeramente los trabajos de extinción, según las previsiones de eltiempo.es.

Los incendios declarados en la Comunidad de Madrid ya han arrasado unas 3.000 hectáreas y todavía no han podido ser completamente perimetrados. Las labores de extinción se centran principalmente en garantizar la seguridad de los núcleos urbanos de la zona.

Rachas de viento de 45 km/h

Para este viernes se esperan cielos despejados y una bajada de las temperaturas máximas en la Comunidad de Madrid. Las mínimas también descenderán en algunos puntos de la Sierra, mientras que en el resto de la región apenas experimentarán cambios.

Aun así, el factor que más preocupa sigue siendo el viento. Durante la mañana soplará flojo del suroeste, pero irá ganando intensidad hasta alcanzar valores moderados por la tarde, justo en las horas más críticas para la evolución de los incendios. Al final del día perderá fuerza y cambiará a componente oeste.

Aunque el descenso térmico supondrá un pequeño alivio tanto en Madrid como en Ávila, las condiciones seguirán siendo complicadas debido al fortalecimiento del viento durante la tarde. En la provincia abulense, además, se esperan rachas cercanas a los 45 km/h y una humedad relativa de entre el 13 % y el 15 %, una combinación especialmente desfavorable para controlar el fuego.

Zonas más afectadas

Las zonas de El Tiemblo, Navaluenga y Burgohondo serán las más afectadas por estas condiciones meteorológicas. Durante la mañana el viento será débil, pero aumentará con rapidez a partir del mediodía, coincidiendo con el momento de menor humedad ambiental.

En El Tiemblo se prevén temperaturas de hasta 31 ºC, con viento del suroeste de entre 20 y 24 km/h y rachas que podrían alcanzar los 45 km/h. La humedad caerá hasta alrededor del 15 %, lo que incrementa el riesgo sobre una vegetación muy seca.

Se espera una situación muy similar en Navaluenga, con máximas de entre 30 y 31 ºC, viento del suroeste y rachas de hasta 45 km/h. La humedad relativa podría descender incluso hasta el 13 % durante las horas centrales del día.

En Burgohondo, donde comenzó el incendio, también se registrarán temperaturas cercanas a los 30 ºC y viento sostenido de entre 20 y 24 km/h. La humedad mínima rondará igualmente el 13 % y no se esperan precipitaciones en ninguna de estas localidades.

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Horas críticas

Los expertos sitúan el periodo de mayor riesgo entre el mediodía y las 20:00 horas en las zonas afectadas de Ávila. La combinación de viento intenso, humedad extremadamente baja y una masa forestal muy seca puede favorecer la reactivación de focos, acelerar el avance de las llamas y facilitar el transporte de pavesas.