'Go Fast', el método para transportar 10 kilos de coca en Mijas y que acaba con dos detenidos

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres en Murcia y Mijas por su presunta implicación en una trama de tráfico de cocaína por carretera que operaba en varios puntos del mediterráneo español, incluida la provincia de Málaga. Los agentes encontraron en el coche en el que viajaban los sospechosos 10 kilos de cocaína ocultos bajo el asiento de los pasajeros.

La investigación comenzó tras detectar el Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia la existencia de un entramado criminal dedicado al narcotráfico a gran escala en el levante español. Las pesquisas llevaron hasta uno de los miembros del grupo más destacado, ya que sería el encargado de transportar la droga a distintos puntos del país.

En junio, este hombre se preparó para hacer un viaje al norte de España y volver a Murcia una vez entregada la mercancía. Los agentes comprobaron que se trataba de una operación Go Fast, método que consiste en transportar drogas ocultas en coches. Como suele ser habitual en esos casos, al coche que transportaba la droga le precedía otro que le abría camino y le informaba de posibles contratiempos, como la presencia de controles policiales.

Persecución

Los agentes decidieron explotar la operación para asegurar la incautación del estupefaciente, pero, al dar el alto al vehículo el conductor embistió a los agentes e intentó arrollarlos provocándoles lesiones de diversa consideración. Esto provocó una persecución de varios kilómetros a gran velocidad hasta que fue finalmente interceptado a la altura de Santiago de la Ribera, pedanía del municipio de San Javier, aunque su acompañante, que también estaba siendo investigado como parte de la trama, logró huir a pie.

El registro del vehículo confirmó todas las sospechas. Los agentes localizaron bajo los asientos traseros un total de nueve paquetes con la inscripción ‘Thug Life’ (vida criminal), resultando ser cocaína de gran pureza que arrojó un peso total de 10,67 kilos. El conductor fue detenido por los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, atentado a agentes de la autoridad y delito contra la seguridad vial.

Días después, el segundo implicado fue detenido en un control de tráfico de la Guardia Civil, ya que los agentes comprobaron que tenía una reclamación desde el día de la persecución.

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Costa del Sol

La investigación judicial y policial ha podido acreditar que los detenidos formarían parte de una red criminal organizada con alta capacidad logística y dedicada a la adquisición, manipulación, distribución y venta de sustancias estupefacientes en la zona del Levante y la Costa del Sol, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

Fuente: La Opinión de Málaga