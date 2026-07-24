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Detención

Los Mossos y la Policía Nacional detienen en Badajoz a un peligroso fugitivo de una prisión de Tarragona

Acumulaba doce requisitorias judiciales por delitos de agresión sexual, robo y violencia de género, entre otros

Los Mossos incrementaron un 62% las detenciones de fugitivos nacionales e internacionales

Imagen de archivo de vehículo policial. SOCIEDAD POLICÍA NACIONAL

Imagen de archivo de vehículo policial. SOCIEDAD POLICÍA NACIONAL / POLICÍA NACIONAL / Europa Press

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Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido en Villanueva de la Serena (Badajoz) a un hombre fugado de una cárcel de Tarragona que acumulaba más de 150 detenciones. Se trata de un peligroso delincuente, conocido por la policía, que tenía doce requisitorias judiciales vigentes por delitos de agresión sexual, robo con fuerza, robo con violencia, robo y hurto de uso de vehículo, conducción temeraria, amenazas y violencia de género. La investigación se inició a finales de febrero cuando los agentes del Grupo de Búsqueda Activa de Fugitivos (GRAF) de los Mossos tuvieron constancia de que el hombre, interno desde 2018, no había regresado a la prisión. Las primeras gestiones hicieron aflorar la posibilidad de que se hubiera escondido en Badajoz, donde tenía familia.

Ante esta sospecha, se constituyó un equipo conjunto de investigación con la Policía Nacional. Gracias al intercambio constante de información entre ambos cuerpos policiales y a las indagaciones sobre su entorno familiar, los agentes acreditaron que el hermano y la madre del fugitivo residían en la localidad de Villanueva de la Serena, a donde se habían trasladado tras adquirir un inmueble.

Tras numerosas gestiones policiales, los agentes confirmaron que el núcleo familiar y algunos amigos del investigado se desplazaban con mucha frecuencia hasta una finca agrícola propiedad de la madre del objetivo, donde había una vivienda.

Poco después, haciendo uso de diversos medios técnicos, los agentes detectaron la presencia de un hombre con características físicas que coincidían con las del fugitivo. Por este motivo, se estableció un dispositivo policial que permitió su plena identificación.

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Finalmente, el pasado 1 de julio, los agentes observaron que el reclamado abandonaba la finca en el interior de un vehículo y lo interceptaron en una gasolinera cercana. Durante la detención, el hombre opuso una fuerte resistencia y causó lesiones leves a uno de los agentes.

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