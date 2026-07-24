Catalunya acelera hacia el eclipse: 23 puntos de observación, 150.000 gafas gratuitas, 700 mossos y restricciones en la AP-7

La Generalitat quiere aprovechar que el eclipse solar del próximo 12 de agosto se podrá ver de forma total en buena parte de Catalunya para acercar la ciencia y la divulgación a la ciudadanía y potenciar el turismo en torno al fenómeno. Por ello, ha planificado un amplio dispositivo de movilidad y seguridad para facilitar los desplazamientos hacia las zonas de Tarragona, Lleida y Terres de l'Ebre y ha habilitado 23 puntos oficiales de observación que permitirán seguir el fenómeno respetando los espacios naturales. En ellos se repartirán 150.000 gafas homologadas para ver el eclipse.

Seguridad

Dentro de este dispositivo, 700 agentes de los Mossos d'Esquadra controlarán el orden público y gestionarán el tráfico en las principales vías. Los agentes estarán tanto en los puntos de observación como en aquellos donde se prevé una mayor afluencia de público. Su objetivo es prevenir delitos, principalmente hurtos al descuido, y evitar cualquier otro tipo de incidente. También habrá patrullas de seguridad ciudadana que se irán desplazando por los municipios en los que están previstas las observaciones y por las principales vías por las que se moverán los visitantes.

Además, los agentes controlarán que no accedan personas a espacios naturales protegidos con restricciones de acceso por el riesgo de incendios, así como evitarán que la gente se detenga en carreteras o autopistas para ver el eclipse. Para coordinar los dispositivos de emergencia se activará un Centro de Coordinación Operativa en Reus desde el 11 de agosto. Los Mossos contarán sobre el terreno con agentes de las unidades de Seguridad Ciudadana, Orden Público, Tráfico y Medio Ambiente, además del refuerzo de un helicóptero, drones, embarcaciones y efectivos de la policía subacuática.

Tráfico

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha remarcado la importancia de planificar los desplazamientos con tiempo para ver el eclipse. El Servei Català de Trànsit ha preparado un dispositivo para asumir el incremento del tráfico hacia el sur de Catalunya. Por la AP-7, en Tarragona y Terres de l'Ebre, circulan unos 2.500 vehículos por hora en un día normal de verano, por lo que se insistirá a los conductores en que utilicen vías alternativas, como la A-2, A-7, AP-2, N-340, N-420, C-14 o C-25, para desplazarse hacia Lleida, Tarragona o Terres de l'Ebre.

Trànsit también aplicará restricciones a la circulación de camiones desde Martorell hasta Ulldecona, en sentido sur, entre las 14.00 y las 24.00 horas del 12 de agosto. Asimismo, mantiene conversaciones con la Dirección General de Tráfico para ampliar esta restricción desde Castellón hasta Ulldecona. Además, se reforzarán las patrullas policiales tanto en las vías rápidas como en las áreas de servicio y de descanso, y se instalará señalización específica en las autopistas. También habrá un refuerzo del servicio de grúas para retirar vehículos ante cualquier incidencia y el helicóptero de Trànsit sobrevolará la zona. Los Mossos y las policías locales también se ubicarán en algunas carreteras para evitar congestiones y dirigir el tráfico hacia las zonas habilitadas de aparcamiento próximas a los puntos de observación.

El Delta de l'Ebre es uno de los puntos donde se prevé una mayor afluencia de visitantes. Por ello, habrá regulaciones específicas de tráfico en los accesos a municipios como l'Ampolla, l'Aldea, Deltebre, Sant Jaume d'Enveja, Amposta y la Ràpita. También Prades ha habilitado zonas de aparcamiento e itinerarios para acceder a pie a los puntos de observación, por lo que se establecerán controles en los accesos.

Incendios

La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha remarcado que la salida de los puntos de observación tras el eclipse debe hacerse de forma escalonada y ha recordado que esa misma noche podrán verse las 'lágrimas de San Lorenzo', para quienes quieran seguir disfrutando de los fenómenos astronómicos. Protección Civil activará el Procicat desde el 11 de agosto hasta la finalización del eclipse, mientras que el CAT112 reforzará su plantilla un 15 % ante un posible incremento de llamadas de entre el 10 % y el 15 % durante la tarde del día 12.

Los Agentes Rurales también han remarcado la importancia de extremar las precauciones si se acude a espacios naturales, teniendo en cuenta que podría activarse el Pla Alfa por riesgo de incendios. Esta situación obligaría a restringir el acceso a algunos montes y bosques.

Divulgación y consejos

La Generalitat ha ubicado 23 puntos oficiales de observación en 18 municipios que cumplen criterios de seguridad y capacidad para albergar a las personas que quieran acudir a ver el eclipse. Estos puntos garantizan una buena visibilidad, un acceso sencillo y la protección del espacio natural. Además, unos 60 municipios tienen previsto organizar actividades de observación coincidiendo con el eclipse. El Departament de Recerca distribuirá 150.000 gafas homologadas en los puntos oficiales de observación gracias a la colaboración con ayuntamientos y entidades colaboradoras.

El fenómeno astronómico, que no se produce en Catalunya desde 1905, podrá verse entre las 19.30 y las 21.00 horas, en función de la ubicación. La totalidad del eclipse, que únicamente podrá observarse en la zona de Tarragona, Terres de l'Ebre y el sur de Lleida, durará entre 28 segundos y 1 minuto y 32 segundos y podrá contemplarse sin protección durante esa fase. En el resto de Catalunya el eclipse será parcial y será necesario utilizar gafas homologadas. Por ello, la Generalitat recuerda que no debe mirarse directamente al Sol para evitar lesiones oculares, especialmente en la retina.

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También se pueden utilizar instrumentos equipados con filtros solares o ver el eclipse de forma indirecta. Sin embargo, la Generalitat desaconseja el uso de gafas de sol convencionales o de métodos caseros, como radiografías, CD, trozos de cristal o películas fotográficas veladas. Tampoco debe observarse el Sol a través de instrumentos ópticos, como cámaras fotográficas o prismáticos, sin filtros homologados, ni utilizando la pantalla del teléfono móvil. En caso de sufrir alguna afectación, se recomienda consultar cuanto antes con un oftalmólogo.