Catalunya activa varios avisos por intensidad de lluvia para este fin de semana y advierte de chubascos potencialmente torrenciales

Tras una semana marcada por el calor extremo, la llega un cambio de tiempo que, por un lado, provocará una bajada de los termómetros pero, por otro lado, aumentará la inestabilidad atmosférica y dará lugar a chubascos potencialmente intensos. Ante este escenario, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activado varios avisos por intensidad de lluvia ante la posibilidad de que se acumulen hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos en varios puntos del territorio. Protecció Civil, por su parte, ha activado la prealerta de su plan frente a inundaciones y pide a la población extremar precauciones mientras se produzca este episodio y, sobre todo, mantenerse alejado de ríos, barrancos y zonas potencialmente inundables dado que estas lluvias podrían adquirir un carácter torrencial y descargar grandes cantidades de agua en muy poco tiempo.

El sábado hay una docena de comarcas en aviso amarillo por intensidad de lluvias. Entre el mediodía y las seis de la tarde, los avisos se concentran en la provincia de Girona y engloban territorios como el Ripollès, Garrotxa, Selva, Osona, Moianès y Vallès Oriental. Por la tarde, además, también se activan avisos por chubascos en el Berguedà y Lluçanés así como en puntos del litoral como Garraf, Baix Penedès y Tarragonès. Los avisos de esta jornada se corresponden a un nivel amarillo y a un grado de peligro de 2 sobre 6 en la escala de riesgos meteorológicos.

De cara al domingo, sobre todo de madrugada, se han activado avisos de nivel amarillo en seis comarcas del litoral central. Entre las zonas en riesgo de lluvias torrenciales destacan el Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès y Tarragonès. En este caso, los avisos están vigentes entre la medianoche del sábado y primera hora de la mañana del domingo y corresponden a un nivel de riesgo de 1 sobre 6 en la escala de peligros meteorológicos.

Noticias relacionadas

En el resto del territorio se espera un fin de semana de cielos cubiertos y bajada de las temperaturas, tanto de las máximas como de las mínimas, dando así por terminada la tercera gran ola de calor del verano. Los modelos apuntan a que el sábado será una jornada tranquila y marcada por la nubosidad en toad Catalunya. El domingo, en cambio, no se descargan lluvias en buena parte de la mitad este del territorio. En algunos casos, los chubascos podrían llegar acompañados de tormenta.