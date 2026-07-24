Los Bombers trabajan en un incendio de difícil acceso en Farrera (Lleida) que podría haber sido causado por un rayo

Los Bombers de la Generalitat trabajan en un incendio forestal que se ha declarado este viernes en una zona inaccesible de la sierra de Roques Codolles, en Farrera (Pallars Sobirà, Lleida). El cuerpo de emergencias ha recibido el acceso poco antes de las once de la mañana y, según explican, se trata de un incendio de alta montaña al que es complicado acceder por carretera.

Un total de 30 dotaciones (11 son aéreas) se han dirigido hacia el incendio, que ya afecta a una superficie aproximada de 28 hectáreas de terreno forestal, según datos provisionales de Agents Rurals. La principal hipótesis es que un rayo habría sido la posible causa del incendio.

El incendio ha empezado a propagarse ladera arriba hasta alcanzar la cresta y su intensidad ha ido aumentando. Este cambio de comportamiento ha preocupado a Bombers, ya que se trata de una actuación algo más compleja de lo normal, ya que no pueden llegar hasta las llamas con camiones ni vehículos de agua. Además, desde el cuerpo señalan la complejidad de la orografía del terreno.

Noticias relacionadas

Por el momento, están tratando de atacarlo principalmente con medios aéreos y con personal transportado en helicóptero que trabaja con herramientas manuales, lo que hace que las labores sean más lentas y laboriosas. También se ha podido trasladar personal con vehículos ligeros y en el dispositivo participan dotaciones de mando y del Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF). Sin embargo, otra de las preocupaciones es que cuando empiece la noche los medios aéreos se tendrán que retirar.