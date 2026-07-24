Los Bombers de la Generalitat envían a los incendios de Madrid un equipo de analistas forestales

Los Bombers de la Generalitat han enviado a la Comunidad de Madrid este viernes por la tarde un equipo de analistas del Grup d'Actuacions Forestals (Graf) para asesorar en las tareas de análisis estratégico de los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias.

Son 1 inspector y 3 técnicos de la unidad, bomberos voluntarios de la sección especial, y los envían a petición del Ministerio del Interior, informan los bomberos en un comunicado.

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Desde el inicio de la simultaneidad de incendios forestales en toda Esña, la unidad técnica de los Graf han estado asesorando desde Catalunya a otros organismos y cuerpos de bomberos, pero ahora el Ministerio ha solicitado que lo hagan desde el centro de mando.