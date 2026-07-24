Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IncendiosMapa incendiosZapateroPedro SánchezViviendaCáncerJavier MileiChenoaAranceles TrumpNuevos billetes euroComprobar Sorteo Cruz Roja
instagramlinkedin

Gijón proyecta un nuevo auditorio para grandes eventos como el Roig Arena de Valencia mirando al mar

El edificio tendría una estructura modular para adaptarse a diferentes aforos y una gestión mixta en terrenos próximos a la playa verde

La finca donde está proyectado el auditorio, junto a la playa verde Luis Enrique Martínez, en El Rinconín. En el círculo, el exterior del pabellón Roig Arena de Valencia.

La finca donde está proyectado el auditorio, junto a la playa verde Luis Enrique Martínez, en El Rinconín. En el círculo, el exterior del pabellón Roig Arena de Valencia. / LUISMA MURIAS / E. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Palomo

Gijón
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un gran auditorio que albergue actos y conciertos de más de 5.000 personas, como los que ahora se celebran en el Palacio de los Deportes, con una estructura modular para adaptarlo a aforos variados y que sea el símbolo de la transformación de la Ería del Piles. El Ayuntamiento se encuentra en conversaciones con varias promotoras privadas para construir un nuevo equipamiento cultural en una finca anexa a la recién estrenada playa verde Luis Enrique Martínez, en El Rinconín. El proyecto, según confirman fuentes municipales a LA NUEVA ESPAÑA, se está ideando con la intención de establecer una colaboración público-privada, de tal forma que una promotora construya el complejo, pero que pueda tener usos públicos. La idea es seguir un modelo como el instaurado en Valencia con el pabellón Roig Arena.

Exterior del pabellón Roig Arena de Valencia.

Exterior del pabellón Roig Arena de Valencia. / Manuel Bruque

El proyecto se encuentra, por ahora, en una fase muy inicial. Las labores están centradas en esas negociaciones con las promotoras privadas para ver cómo se puede articular el proyecto. Eso sí, las líneas maestras, según apuntan estas fuentes muncipales, están claras. Lo que se quiere es construir un auditorio que sirva como sede para los conciertos de un tamaño considerable que ahora mismo se celebran en el Palacio de los Deportes de La Guía. Y no solo eso, porque la idea es que el complejo pueda tener una disposición modular, de tal forma que se puedan organizar en el mismo eventos de menor tamaño.

Estas mismos conocedores del proyecto indican que se "trata de un equipamiento muy demandado por diferentes sectores de la ciudad" y asumen que una de las ideas de ese futuro auditorio es poder dar un mejor escenario a los eventos culturales que ahora mismo se hacen en La Guía "porque no hay otro espacio". También está decidida la ubicación. La parcela que se está mirando es un espacio anexo a la playa verde en El Rinconín. Dicha parcela tiene una superficie de 3.038 metros cuadrados y se ubica entre el nuevo espacio dedicado a Luis Enrique y el local de hostelería "Las Terrazas del Pery".

Noticias relacionadas

Las conversaciones con las promotoras están activas desde hace un tiempo. La fórmula para gestionar lo que sería un equipamiento llamado a poner "el broche de oro" a la Ería del Piles, una zona durante años olvidada en la ciudad y que ahora coge velocidad de crucero con varios proyectos en ciernes, también está más o menos definida. Se quiere seguir el mismo modelo que se ha instaurado en Valencia con el pabellón Roig Arena. Es decir, que sea una promotora quien lo construya, pero que se puedan realizar eventos públicos en el mismo. "Es un modelo al que están yendo muchas ciudades", explican.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: La Nueva España

Añádenos en Google
  1. La ayudante de la terapeuta de los Andic pide ser 'testigo protegido
  2. La madre del bebé maltratado de Barcelona declara ante el juez que consultó en internet información sobre fisuras anales
  3. Murcia roza los 45ºC y Catalunya, Valencia y Alicante superan los 43ºC en la jornada más cálida de la tercera ola de calor del verano
  4. Los psicólogos advierten de que la 'terapia de confrontación' de la psicoanalista de los Andic es 'peligrosa' y 'carece de sentido': 'Es pseudociencia
  5. Detenido un cuarto joven por las agresiones virales y aleatorias en el Eixample de Barcelona
  6. Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos
  7. Te tienes que buscar la vida': El socavón en Montcada obliga a los usuarios del tren a buscar alternativas
  8. Sorteo del Oro de la Cruz Roja 2026, última hora en directo: resultados y números premiados

Muere electrocutado un joven vecino de Zuera en la estación de tren

Muere electrocutado un joven vecino de Zuera en la estación de tren

Gijón proyecta un nuevo auditorio para grandes eventos como el Roig Arena de Valencia mirando al mar

Gijón proyecta un nuevo auditorio para grandes eventos como el Roig Arena de Valencia mirando al mar

Ni dos semanas ni un mes: este es el periodo de vacaciones que necesitan los trabajadores para descansar del todo mental y físicamente

Ni dos semanas ni un mes: este es el periodo de vacaciones que necesitan los trabajadores para descansar del todo mental y físicamente

Directo | Evacuadas 20.000 personas en los fuegos de Madrid y Ávila

Directo | Evacuadas 20.000 personas en los fuegos de Madrid y Ávila

Los trabajadores de Airbus salen a la calle tras no alcanzar un acuerdo: "La plantilla ha dicho basta"

Una "incidencia técnica" en las pruebas PISA de Catalunya invalida los resultados 2025: no serán comparables con otros años ni territorios

Una "incidencia técnica" en las pruebas PISA de Catalunya invalida los resultados 2025: no serán comparables con otros años ni territorios

Vecinos de Pelayos de la Presa vieron cómo el fuego se acercaba a sus casas por las cámaras de seguridad

Vecinos de Pelayos de la Presa vieron cómo el fuego se acercaba a sus casas por las cámaras de seguridad

Estas son las playas de la Costa Brava que cuentan con servicios adaptados para personas con movilidad reducida

Estas son las playas de la Costa Brava que cuentan con servicios adaptados para personas con movilidad reducida