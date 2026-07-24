Más de 25.600 personas evacuadas y al menos 63.500 confinadas por los incendios forestales de este verano

Los incendios forestales registrados en España durante el verano de 2026 han obligado a evacuar a más de 25.600 personas, teniendo en cuenta las 10.000 nuevas evacuaciones que se han producido hoy en el incendio de la Comunidad de Madrid.

Además, hasta el momento las autoridades han tenido que confinar a 63.505, según un balance provisional de los principales episodios ocurridos hasta el 23 de julio.

Las medidas de protección han afectado a decenas de municipios repartidos por varias comunidades autónomas, con especial incidencia en Catalunya, Castilla y León, Aragón, Andalucía y la Comunidad de Madrid. Los desalojos preventivos y los confinamientos se han adoptado para proteger a la población ante el avance de las llamas, la proximidad del fuego a zonas habitadas y la presencia de humo, obligando en algunos casos a cortar carreteras y suspender temporalmente la actividad en los municipios afectados.

Incendios con más evacuados

Hasta el momento el incendio que ha obligado a evacuar a más personas es el que todavía continúa activo y sin perimetrar en la Sierra Oeste de Madrid. Según los datos provisionales 20.000 personas han sido evacuadas hasta este viernes.

Por detrás de Madrid, el segundo incendio con más evacuados es el declarado en Navaluenga (Ávila), donde alrededor de 1.500 personas han tenido que abandonar sus viviendas o alojamientos. Le sigue el incendio de Los Gallardos (Almería), donde las autoridades evacuaron a 1.468 personas, mientras que otras 1.300 permanecieron confinadas en sus domicilios hasta que mejoraron las condiciones de seguridad.

Entre los incendios con un elevado número de desalojos figuran también los de Orés (Zaragoza) con 1.000 evacuados; La Mierla (Guadalajara) con 700; Brieva (Segovia) con 420 y Grazalema (Cádiz) con 188, además de otros episodios en los que las evacuaciones afectaron a urbanizaciones, campings o pequeños núcleos rurales.

Catalunya concentra los mayores confinamientos

Los mayores confinamientos registrados hasta la fecha se concentran en Catalunya con más de 55.000 confinados. El incendio de Montornès de Segarra (Lleida) obligó a permanecer en sus casas a unas 21.000 personas, convirtiéndose en el episodio con mayor número de confinados del verano.

A este se suma el incendio que afectó a la localidad de Navarclés (Barcelona) donde 19.531 tuvieron que ser confinadas. También sobresalen los incendios de Sentmenat (Barcelona), con 7.500 confinados, y Carme (Barcelona), donde unas 4.500 personas permanecieron en sus domicilios como medida preventiva para evitar la exposición al humo y facilitar el trabajo de los servicios de extinción.

Además, en Aiguamúrcia (Tarragona) se tuvieron que confinar a 500 personas; en Gavà (Barcelona) fueron 6.000; en Torreflor (Tarragona) 1.392 y en Montroig del camp (Tarragona) 1.000.

Estos confinamientos, que en algunos casos se prolongaron durante varias horas, permitieron limitar los desplazamientos de la población mientras los equipos de emergencia controlaban la evolución de los incendios.

Incendios de menor tamaño

El registro refleja igualmente numerosos incendios con un impacto más localizado, pero que también hicieron necesaria la adopción de medidas de protección civil. Es el caso dePeñarroya de Tastavins (Teruel), con 37 desalojados; o Ezcaray (La Rioja), donde únicamente fue necesario evacuar a cinco personas.

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En otros incendios, como los registrados en Mazarrón (Murcia), Camarasa (Lleida) o Yeste (Albacete), las autoridades ordenaron evacuaciones o confinamientos preventivos. La adopción de estas medidas responde habitualmente a la cercanía de las llamas a viviendas o la presencia de humo denso.