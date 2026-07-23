Los usuarios de Rodalies viven con resignación la primera jornada de cortes por el socavón en las obras de Montcada: "No sabes cuándo va a pasar tu tren"

Los usuarios del corredor del Vallès Oriental de Rodalies, por donde circulan la R2, la R2Nord y la R11, han sido esta mañana los más afectados por el corte de sus líneas entre las estaciones de Montcada i Reixac y Sant Andreu por el socavón que se originó ayer en las obras de soterramiento de las vías. Los pasajeros que tenían que seguir desplazándose hacia Barcelona este mes de julio se han topado con estaciones sin horarios definidos, vagas indicaciones de los informadores de Renfe --en aquellas estaciones en las que los había-- y una operativa diferente de la habitual que ha añadido varios minutos e incluso horas de retraso a sus trayectos.

Las indicaciones oficiales de Rodalies invitaban a los usuarios de la R2 y la R2Nord a llegar hasta Montcada i Reixac y desde allí hacer transbordo con la línea R4 de Rodalies, que se detiene en la estación de Montcada - Manresa, a unos 400 metros. El periplo para muchos de estos usuarios empezaba, sin embargo, desde su misma de estación de origen. "Hay que esperar a que llegue un tren y cuando llegue, vemos", ha explicado un informador en la estación de Sant Celoni a primera hora de la mañana. La información oficial es que se mantenían los horarios habituales de paso, algo que se ha visto comprometido desde primera hora de la mañana. "Al final no sabes cuándo van a pasar", lamentaba una usuaria.

Una vez en el tren --uno de ellos ha pasado a las 8.00 horas y ha aglutinado las circulaciones programadas para las 7.22, 7.37 i 8.07 -- los tiempos tampoco eran los habituales. La R11, proviniente de Portbou, Figueres y Girona, tiene este miércoles su destino final en Granollers Centre, lo que ha complicado mucho regular la circulación de los trenes y ha hecho que muchos de los de la R2 y la R2Nord tuvieran que quedarse detenido algunos minutos.

Allí, los pasajeros tenían la opción de bajar del tren y coger uno de los buses directos hasta la estación de Sant Andreu que ha dispuesto Renfe para la ocasión. Muchos también han optado por coger los buses de línea de la empresa Sagalés, que parten desde Granollers y acaban en la estación de buses de Fabra i Puig, en la avenida Meridiana.

"El pan de cada día"

Entre los usuarios, la resignación habitual en las cada vez más recurrentes situaciones anómalas de Renfe. "Es el pan de cada día", lamentaba Alex, en declaraciones a la ACN. Muchos de los pasajeros habituales conocían que un derrumbe en las obras de soterramiento de Montcada había originado un socavón cerca de las vías del tren, pero pensaba que la circulación se podría haber restablecido ya este jueves. Lara, una de estas usuarias, tampoco se sorprende: "Nunca se sabe con Renfe".

Para aquellos usuarios que no han querido utilizar el bus --los menos, a juzgar por lo vacío de algunos de los vagones--, su trayecto ha continuado por las estaciones de Montmeló, Mollet - Sant Fost y La Llagosta. En esta última, los trenes tenían que esperarse para poder entrar a su destino en esta jornada: Montcada i Reixac. Como esta estación no es normalmente cabecera de línea, las maniobras para que su trayecto acabe allí implican varios minutos de retraso que se añaden al ya accidentado trayecto de este jueves. El tren que a las 8.00 ha salido de Sant Celoni, por ejemplo, ha llegado sobre las 8.45 a la Llagosta y no ha vuelto a avanzar hasta las 9.07.

En esos 22 minutos, la desesperación se ha adueñado, sobre todo, de aquellas personas que no están acostumbradas a los contratiempos habituales de la red ferroviaria catalana. Son, por ejemplo, los turistas que querían ir hacia el Aeropuerto, el destino habitual de la R2Nord. Una turista japonesa, que no hablaba ningún idioma más allá del japonés, ha pedido ayuda a los pasajeros mediante el traductor de su móvil, mientras lloraba, desesperada, para encontrar una manera de llegar a la estación del Clot - Aragó.

Finalmente, el tren ha podido llegar hasta Montcada i Reixac y los pasajeros han emprendido su camino hacia Montcada - Manresa, en un transbordo que entre los 'chats' de usuarios afectados por Rodalies se ha catalogado de "inhumano".

En la estación, situada en un fuerte desnivel y con un andén estrecho, se han agolpado desde primera hora de la mañana los usuarios habituales y los que normalmente completan su recorrido hacia Barcelona con la R2. Allí, tres informadores, previstos por el refuerzo de Renfe, tratan de dispersar a los pasajeros a lo largo de todo el andén, aunque es imposible evitar la aglomeración. Esto, sumado a que una incidencia en Sant Sadurní d'Anoia ha provocado retrasos de hasta 20 minutos en la R4, ha hecho especialmente complicada la movilidad de los pasajeros. "Yo tengo paciencia, mi jefe no tanto", se podía oír en los andenes del apeadero.

Los usuarios, de momento, tendrán que seguir acostumbrándose a esta nueva realidad. De momento, no hay previsión de que los trenes vuelvan a circular junto al socavón pronto.