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¿Cuál es el transporte alternativo previsto para las líneas R2, R2Nord y R11 tras el socavón de Montcada?

Socavón en las obras de soterramiento de Rodalies en Montcada. Barcelona. 22/07/2026. Barcelona. AUTOR: Marc Asensio

Socavón en las obras de soterramiento de Rodalies en Montcada. Barcelona. 22/07/2026. Barcelona. AUTOR: Marc Asensio / Marc Asensio / EPC

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Tras el socavón registrado el miércoles por la tarde en las obras de soterramiento de las vías de Montcada i Reixac y que ha cortado la circulación de las líneas R11, R2 y R2Nord, se ha activado un dispositivo que combina trenes, autobuses y transbordos:

R11: autobuses alternativos entre Granollers Centre y Sant Andreu. Además, Renfe ha reforzado los trenes Avant Girona–Figueres Vilafant–Barcelona.

R2 y R2 Nord: los trenes hacia el aeropuerto y Castelldefels salen desde Sant Andreu; hacia el norte, el servicio comienza en Montcada i Reixac.

Como alternativa ferroviaria, se puede usar la R4 hasta Montcada i Reixac–Manresa, caminar hasta la estación de Montcada i Reixac y enlazar allí con la R2. Para continuar por la R11, el enlace se realiza vía Granollers.

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También se han habilitado autobuses entre Montcada i Reixac y Sant Andreu, aunque la capacidad parece limitada.

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