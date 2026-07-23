Teresa Messía, psicóloga: "Erling Haaland cae tan bien porque mucha gente admira lo que ellos no harían en una sociedad donde prima la imagen ideal"

Erling Haaland ha sido una de las mayores estrellas del Mundial 2026 que ya ha echado el cierre. El delantero cerró su participación con siete goles en cinco partidos y una clasificación histórica de la selección noruega a los cuartos de final. Después de su actuación, el atacante del Manchester City se despidió con una sonrisa de su primera Copa del Mundo.

"Todo esto es increíble; creo que me ha cambiado como persona", aseguró ante los micrófonos de la FIFA. "Supongo que ahora soy un poco más conocido, por decirlo de alguna manera, y... Incluso me cuesta ordenar las ideas cuando pienso en todo lo que hemos vivido, pero formar parte de algo así es muy especial", afirmó el máximo goleador de la Premier League.

Erling Haaland marcó un doblete ante Brasil para enviar a Noruega a los cuartos de final / ESPN Deportes

El impacto de Haaland se ha demostrado dentro y fuera del campo. En redes sociales, el ídolo noruego ha sido protagonista de múltiples interacciones entre los usuarios. Por este motivo, la psicóloga deportiva Teresa Messía (@messiapsicologa) ha compartido una publicación analizando la repercusión del futbolista.

"Haaland no hace nada para caerte bien, sin embargo, obsesiona a todo el mundo a través del móvil", comienza la experta. En este sentido, Messía explica la teoría de la escasez social, donde "lo que no se ofrece fácilmente, se desea más". Al respecto, la psicóloga resalta el efecto que tienen sus celebraciones para los aficionados.

El mapache de Erling Haaland. / Sport.es

"Sus celebraciones 'raras' enamoran porque mucha gente admira lo que ellos no harían: mostrar todas sus facetas. Eso lleva a la admiración, y más hoy en día donde en la sociedad prima mostrar una imagen ideal", reflexiona Messía. En este contexto, la especialista también menciona el efecto 'pratfall', un fenómeno psicológico que describe cómo mostrar tus facetas más peculiares te hace más querido.

"Cuando alguien competente muestra su peculiaridad o su vulnerabilidad sin miedo al prejuicio de otros (como un gesto torpe o una reacción exagerada), lo percibimos como más humano y cercano". Por esta razón, cuando tus acciones coinciden con tus declaraciones, la gente percibe algo auténtico.

Erling Haaland se despidió del Mundial ante Inglaterra / RONALD WITTEK / EFE

Al mostrarse como es, sin filtros, genera confianza. "Las personas con locus de control interno sienten que su valor no depende de la opinión de los demás. Por eso las críticas le resbalan: su estabilidad viene de dentro, no de fuera", detalla la creadora de contenido.

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Según la psicóloga, este concepto se conoce como la paradoja de la validación: "Buscar aprobación de forma obvia genera rechazo. No buscarla, paradójicamente, atrae aprobación real. Por eso su indiferencia aparente conecta tanto". Finalmente, Messía termina la publicación afirmando que "las personas más recordadas no intentan gustarle a todos. Sin embargo, nunca se olvidan, por todos estos motivos".

Fuente: Sport