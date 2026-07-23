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Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026, hoy en directo: comprobar resultados y números premiados del 23 de julio

Sorteo de la Cruz Roja de 2026: cuándo, a qué hora se celebra y qué premios reparte

Sorteo del Oro de la Cruz Roja 2026.

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Este jueves 23 de julio se celebra una de las citas solidarias más emblemáticas del verano: el Sorteo de Oro de la Cruz Roja. La expectación es máxima ya que se hay siete millones de euros repartidos en 23.400 premios.

El PERIÓDICO le ofrece en directo el resultado del sorteo, con la combinación ganadora y todos los premios.

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