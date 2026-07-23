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Sorteo de Oro de la Cruz Roja 2026, hoy en directo: comprobar resultados y números premiados del 23 de julio
Sorteo de la Cruz Roja de 2026: cuándo, a qué hora se celebra y qué premios reparte
Este jueves 23 de julio se celebra una de las citas solidarias más emblemáticas del verano: el Sorteo de Oro de la Cruz Roja. La expectación es máxima ya que se hay siete millones de euros repartidos en 23.400 premios.
El PERIÓDICO le ofrece en directo el resultado del sorteo, con la combinación ganadora y todos los premios.
Tercer premio
El tercer premio, valorado en 500.000 euros ha sido el siguiente:
- 25.121 con la serie 057
Cuarto premio
El tercer cuarto premio, valorado en 250.000 euros ha sido el siguiente:
- 97.573 con la serie 006
Cuarto premio
El segundo cuarto premio, valorado en 250.000 euros ha sido el siguiente:
- 67.731 con la serie 120
Cuarto premio
El primer cuarto premio, premiado con 250.000 euros es el siguiente:
- 40.693 con la serie 128
Último quinto premio
El último quinto premio ha resultado premiado con 100.000 euros: el número 08370 con la serie 074
Quinto premio
Ha resultado premiado con 100.000 euros el segundo quinto premio, el número 48.352 con la serie 001
Quinto premio
El resultado del primer quinto premio son los siguientes:
95.498 serie 027
Da comienzo el Sorteo del Oro, ¡mucha suerte a todos los participantes!
Ya falta poco
La Secretaria General de Cruz Roja, Asunción Montero Fuentes y el notario del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía, Juan Antonio López Frías, serán los encargados de verificar los números premiados.
Ayudar a las personas
La presidenta de Cruz Roja, María del Mar Pageo Giménez, destaca sus labores en las tragedias como la dana en Valencia y en los incendios forestales para "ayudar a las personas".
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