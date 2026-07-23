Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 24 de julio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 24 de julio de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 24 de julio de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 24 de julio de 2026
- ¿Cuándo entra en vigor la ley antitabaco? ¿Se podrá fumar este verano en las terrazas?
- La terapeuta de los Andic pidió a su ayudante buscar rutas para que Jonathan se pusiera en 'situaciones extremas al borde del precipicio', como si lo 'fueran a tirar
- Un socavón en las obras de soterramiento de Rodalies en Montcada engulle una grúa y obliga a cortar 'sine die' la R2, la R2Nord y la R11
- Cae en Barcelona una red familiar dirigida desde la cárcel que vendía pistolas, lanzacohetes y granadas al crimen organizado
- Resuelto el crimen del gas pimienta: un marido celoso mató al ingeniero y luego se suicidó
- El supereclipse pondrá a prueba la movilidad en España: se esperan 1,5 millones de desplazamientos en un solo día
- Los psicólogos advierten de que la 'terapia de confrontación' de la psicoanalista de los Andic es 'peligrosa' y 'carece de sentido': 'Es pseudociencia
- Alicia Álvarez, psicóloga, sobre la recuperación mental de Ferran Torres: 'El éxito es que la persona deje de sufrir