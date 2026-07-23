Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MontcadaRodaliesIncendio CervellóLey tabacoJoan RocaAldamaRosalíaEclipse solarCarles PuigdemontMundial
instagramlinkedin

Primera plana de la edición impresa

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de julio de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de julio de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de julio de 2026 / 5

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 23 de julio de 2026.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de julio de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de julio de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de julio de 2026

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer declara a los Mossos que la terapeuta de los Andic le encargó una 'ruta extrema' por Collbató para que Jonathan 'confrontara' sus problemas
  2. El Gobierno aprueba este martes la ley antitabaco, que prohíbe fumar y vapear en terrazas, piscinas y marquesinas
  3. Chorro polar: el fenómeno atmosférico que provocará un giro radical del tiempo en tres días
  4. La patronal estatal de bares y restaurantes: 'Prohibir fumar en las terrazas de un país tan turístico será pegarse un tiro en el pie
  5. Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos
  6. El Institut Josep Carreras logra eludir el juicio por despido de una exempleada que denunció desvío de fondos
  7. Los Mossos buscan a un hombre por matar al exmarido de su pareja actual en la Barceloneta por haber roto una orden de alejamiento
  8. Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de julio de 2026

La portada de EL PERIÓDICO del 23 de julio de 2026

Así se verá el eclipse desde los puntos de observación oficiales en Aragón: "La comunidad está en una posición privilegiada"

Así se verá el eclipse desde los puntos de observación oficiales en Aragón: "La comunidad está en una posición privilegiada"

Las llamas obligan a evacuar dos pueblos de León y a solicitar la ayuda de la UME

Las llamas obligan a evacuar dos pueblos de León y a solicitar la ayuda de la UME

El fuego avanza en El Cerro del Andévalo (Huelva): 1.200 hectáreas afectadas y 380 vecinos desalojados

"Te tienes que buscar la vida": El socavón en Montcada obliga a los usuarios del tren a buscar alternativas

"Te tienes que buscar la vida": El socavón en Montcada obliga a los usuarios del tren a buscar alternativas

El Parlament cierra la crisis de la DGAIA sin señalar responsables políticos

El Parlament cierra la crisis de la DGAIA sin señalar responsables políticos

Un socavón en las obras de soterramiento de Rodalies en Montcada engulle una grúa y obliga a cortar 'sine die' la R2, la R2Nord y la R11

Un socavón en las obras de soterramiento de Rodalies en Montcada engulle una grúa y obliga a cortar 'sine die' la R2, la R2Nord y la R11

El incendio de Almorox (Toledo) salta a Madrid y obliga a movilizar a la UME: evacuadas varias urbanizaciones y confinado Villa del Prado

El incendio de Almorox (Toledo) salta a Madrid y obliga a movilizar a la UME: evacuadas varias urbanizaciones y confinado Villa del Prado