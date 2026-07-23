Las noches tórridas se multiplican por nueve en Barcelona en solo una década: pasan de 3 a 28

Las noches tórridas, cuando los termómetros no bajan de los 25ºC, forman ya parte de la nueva normalidad climática y avanzan a una velocidad inaudita. Los datos del Observatorio del Raval, en el centro de Barcelona, dan cuenta de esta escalada de los valores nocturnos. En 2016, hasta el 23 de julio, apenas se contabilizaron tres noches de este tipo, cuando este año ya se han registrado 28.

Gráfico de visualización de datos.

El aumento de las temperaturas a lo largo de la última década ha sido veloz. Si en 2016, a la altura de estas fechas, se registraron tres noches tórridas; en 2022 ya se elevaban a 11; en 2025 ascendían a 18, y a 28 en 2026.

Gráfico de visualización de datos.

En este sentido, los especialistas recuerdan que, entre 1924 y 2003, nunca se había registrado una noche a más de 23ºC durante un mes de junio. En cambio, en lo que llevamos de verano, todas las noches de este mes han estado por encima de este umbral. En la mayoría de los casos, se ha superado incluso la barrera de la noche tórrida.

Los especialistas vinculan esa aceleración de la temperatura nocturna, que está siendo mayor que la diurna, al cambio climático, al 'factor isla de calor' y a la reducción de la brisa.