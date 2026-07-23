El Meteocat emite un aviso por tiempo violento en el Pirineo y Prepirineo catalán

Y entre la calma y las olas de calor, vuelve el mal tiempo. Al menos en el Pirineo y Prepirineo catalán, donde el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido una viso por tiempo violento con posibilidad de granizo, fuertes rachas de viento, reventones y tornados o mangas.

Las comarcas afectadas son sobre todo en la Cerdanya y el Ripollès (Girona), y con "menos probabilidad" en el Berguedà, la Garrotxa, el Alt Empordà y el Pla de l'Estany.

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Protecció Civil ha pedido prudencia a la ciudadanía y, por su lado, el teléfono de emergencias ha insistido en que se pueden producir "intensas precipitaciones acompañadas de tiempo violento", y que en caso de emergencia llamen al 112. También desde Trànsit se ha pedido precaución en los desplazamientos.