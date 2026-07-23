Tiempo
El Meteocat emite un aviso por tiempo violento en el Pirineo y Prepirineo catalán
Las comarcas afectadas son sobre todo en la Cerdanya y el Ripollès (Girona), y con "menos probabilidad" en el Berguedà, la Garrotxa, el Alt Empordà y el Pla de l'Estany
Y entre la calma y las olas de calor, vuelve el mal tiempo. Al menos en el Pirineo y Prepirineo catalán, donde el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido una viso por tiempo violento con posibilidad de granizo, fuertes rachas de viento, reventones y tornados o mangas.
Las comarcas afectadas son sobre todo en la Cerdanya y el Ripollès (Girona), y con "menos probabilidad" en el Berguedà, la Garrotxa, el Alt Empordà y el Pla de l'Estany.
Protecció Civil ha pedido prudencia a la ciudadanía y, por su lado, el teléfono de emergencias ha insistido en que se pueden producir "intensas precipitaciones acompañadas de tiempo violento", y que en caso de emergencia llamen al 112. También desde Trànsit se ha pedido precaución en los desplazamientos.
- ¿Cuándo entra en vigor la ley antitabaco? ¿Se podrá fumar este verano en las terrazas?
- La terapeuta de los Andic pidió a su ayudante buscar rutas para que Jonathan se pusiera en 'situaciones extremas al borde del precipicio', como si lo 'fueran a tirar
- Un socavón en las obras de soterramiento de Rodalies en Montcada engulle una grúa y obliga a cortar 'sine die' la R2, la R2Nord y la R11
- Cae en Barcelona una red familiar dirigida desde la cárcel que vendía pistolas, lanzacohetes y granadas al crimen organizado
- Resuelto el crimen del gas pimienta: un marido celoso mató al ingeniero y luego se suicidó
- El supereclipse pondrá a prueba la movilidad en España: se esperan 1,5 millones de desplazamientos en un solo día
- Los psicólogos advierten de que la 'terapia de confrontación' de la psicoanalista de los Andic es 'peligrosa' y 'carece de sentido': 'Es pseudociencia
- Alicia Álvarez, psicóloga, sobre la recuperación mental de Ferran Torres: 'El éxito es que la persona deje de sufrir