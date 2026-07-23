Consejos prácticos
Los bomberos avisan: no es recomendable dejar la llave de casa puesta por la noche
Este hábito da una falsa sensación de seguridad e incluso puede resultar contraproducente
Un experto alerta a los que se dejan las llaves de casa puestas en la puerta: esto es lo que podría pasar
Confirmado por el Código Técnico de Edificación: cerrar el portal con llave puede ser ilegal si impide la evacuación
Muchas personas cierran la puerta con llave antes de irse a dormir e, incluso, la dejan puesta en la cerradura, convencidas de que así aumentan la seguridad de su vivienda.
Sin embargo, expertos en seguridad llevan tiempo advirtiendo de que este hábito puede resultar contraproducente, especialmente si se produce una emergencia y es necesario acceder al domicilio con rapidez.
Dejarla "siempre en el mismo sitio"
Rubén es creador de contenido, pero también bombero, y ha vuelto a poner el foco sobre esta práctica a través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, donde explica por qué recomienda no candar la puerta y dejar la llave puesta en la cerradura.
En su lugar, Rubén aconseja retirar la llave y dejarla "siempre en el mismo sitio" para localizarla rápidamente en el caso de evacuación o, como alternativa -su solución favorita-: dejarla introducida en la cerradura pero ligeramente extraída.
Un caso real
Para justificar su recomendación, el bombero recuerda una intervención ocurrida durante una Nochebuena. Según explica, una estufa averiada comenzó a liberar gas en el interior de una vivienda de una familia con un bebé.
La intervención fue posible gracias a que una vecina detectó el olor, avisó a los servicios de emergencia y estos pudieron acceder al domicilio antes de que fuera demasiado tarde: "Probablemente, si la vecina no se hubiera dado cuenta, esa mañana hubiesen amanecido muertos", relata el bombero.
La llave siempre es la primera opción
Rubén explica que, cuando llegan a una emergencia, una de las primeras actuaciones consiste en intentar localizar a un familiar o a un vecino que disponga de una copia de la llave para abrir la vivienda lo antes posible.
"Eso nos ahorra un montón de tiempo frente a tener que entrar por una ventana, forzar la cerradura o utilizar cualquier otro sistema", afirma.
Una simple demostración
Además de facilitar el acceso a los equipos de emergencia, el bombero realiza una demostración práctica del funcionamiento de una cerradura, cuando la llave está puesta y girada, y cuando solamente está un poco hacia fuera.
Según explica, si la llave permanece completamente girada por dentro, una persona que disponga de otra copia no podrá abrir la puerta desde el exterior en determinados tipos de bombines. En cambio, si la llave permanece ligeramente extraída, el mecanismo sí permite accionar la cerradura desde fuera.
"Si yo la dejo un poquito fuera, si alguien viene por fuera, podría abrir la puerta perfectamente", señala.
Falsa sensación de seguridad
La advertencia coincide con la de distintos especialistas en seguridad, como Samuel Prieto, miembro del Instituto Superior de Seguridad Pública, que desde hace tiempo sostiene que dejar la llave puesta por dentro no incrementa la protección frente a los robos y, por el contrario, puede dificultar la entrada de servicios de teleasistencia o equipos de emergencia.
Además, Prieto recuerda que existen técnicas con las que un delincuente experimentado puede abrir determinados bombines aunque la llave esté dentro de la cerradura.
Por ello, la recomendación general pasa por evitar dejar la llave completamente insertada en la cerradura durante la noche.
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