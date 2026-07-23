La madre del bebé maltratado admite ante el juez que consultó en internet información sobre fisuras anales

La madre del bebé maltratado que ingresó con lesiones graves en el Hospital Vall d’Hebron el pasado 16 de marzo ha admitido este jueves ante el juez que, una semana antes, había buscado en internet información sobre «fisuras anales» y otras patologías que tenía el menor. Esta declaración contradice lo manifestado por los médicos que atendieron al pequeño en el CAP de Roger de Llúria los días 10 y 13 de marzo, quienes afirmaron que no habían detectado ninguna herida en el ano y que solo le indicaron el hematoma que el pequeño tenía en los testículos.

Sin embargo, la mujer ha explicado que, durante las visitas médicas a este ambulatorio y a otros centros sanitarios, comunicó los «problemas» de salud que tenía el bebé, entre ellos los relacionados con el ano, además de otras patologías. Según ha precisado, se daba cuenta de que algo no iba bien cuando cogía en brazos a su hijo, que, además, no paraba de llorar. La investigada está en libertad desde el pasado mes de mayo, mientras que su pareja continúa en prisión.

La acusada ha explicado que su pareja trataba al pequeño "con torpeza y falta de cariño".

La investigada ha declarado ante el juez durante tres horas y ha contestado a las preguntas no solo de su abogado y del de su pareja, sino también de los fiscales Félix Martín y Elisabeth Jiménez. El interrogatorio se ha celebrado a petición propia para ampliar la declaración que prestó tras ser detenida. Su nueva comparecencia en el juzgado ha sido muy extensa y detallada, y se le ha preguntado sobre todos los aspectos que rodean este caso.

La madre del bebé ha reiterado que nunca vio que su marido maltratara al pequeño, pero ha reconocido que lo trataba con «torpeza y falta de cariño». Sin ir más lejos, la pareja, según reconoció la mujer ante sus amigas, atravesaba una crisis e, incluso, ella mostró su predisposición a dejar al hombre. A una persona conocida llegó a decirle en un mensaje que su prioridad era únicamente el bebé y que el resto le importaba bastante poco.

La madre del pequeño ha insistido una y otra vez en que nunca vio a su pareja maltratar al niño y en que, si lo hubiera sabido, «lo habría denunciado inmediatamente». También ha sostenido que ninguno de los médicos a los que acudió con el bebé antes de su ingreso en Vall d’Hebron —había ido al CAP, al Hospital del Mar y a Sant Joan de Déu— le alertó de que su hijo pudiera estar sufriendo malos tratos. «Ojalá», ha exclamado ante el juez.

La rotura del fémur

Algunas de las heridas que tenía el niño en el ano, según las fuentes consultadas, eran «evolutivas», es decir, habían sido producidas antes de que el menor ingresara en Vall d’Hebron. Estas heridas estaban cicatrizadas, pero no la más importante, de un tamaño considerable. Esta lesión, junto con las demás —rotura de fémur y de costillas y un golpe en la cabeza—, provocó que los médicos de Vall d’Hebron activaran el protocolo de violencia infantil y que los progenitores fueran detenidos el 18 de marzo en el mismo hospital.

Los investigadores barajan la hipótesis de que la fisura anal más grave pudiera haberse producido entre el 13 de marzo, cuando los doctores del ambulatorio no detectaron la herida, y el 16 de marzo, cuando el pequeño ingresó en Vall d’Hebron. Ese fin de semana, según fuentes de la defensa, los padres y su hijo «hicieron vida normal», aunque se turnaban para cuidar del niño, que, cuando ingresó en el hospital, tenía tan solo seis semanas. La rotura del fémur del menor, que se produjo el mismo 16 de marzo, fue lo que llevó a los progenitores al Hospital de Sant Pau, donde los facultativos dieron el aviso de que podía tratarse de un caso de maltrato infantil y derivaron al bebé a Vall d’Hebron, centro de referencia en esta materia.

Ese día, el padre del pequeño indicó a su mujer, según ha asegurado esta última ante el juez, que la pierna del bebé «colgaba». La investigada ha precisado que, en ese momento, ella estaba en la cocina y el hombre se encontraba en la habitación, por lo que no pudo ver si había ocurrido algo. «No tenía en su campo de visión a su hijo», han explicado fuentes de la defensa. Fue entonces cuando se dirigieron a Sant Pau. Los médicos de este centro sanitario ya han explicado al juez las lesiones que detectaron y que les hicieron sospechar de la existencia de maltrato infantil. Precisamente, está previsto que el próximo 1 de octubre declaren facultativos y enfermeras de los hospitales por los que pasó el niño, es decir, Sant Joan de Déu y el Hospital del Mar, así como una prima médica a la que la madre consultaba sobre los problemas de salud que tenía el bebé y a quien llegó a enviar una fotografía del niño.