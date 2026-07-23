Incidencias en Rodalies Renfe hoy, en directo | Última hora del servicio de trenes en las líneas R2, R2Nord y R11 tras el socavón en Montcada y alternativas

La huelga de 24 horas convocada en Renfe transcurre con cumplimiento de servicios mínimos en Catalunya

La huelga de 24 horas convocada en Renfe por el Sindicato Ferroviario en toda España para este lunes transcurre en Catalunya con el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por la Generalitat, ha informado la compañía.

La Generalitat ha decretado unos servicios mínimos del 66% en hora punta –de 6 a 9.30 horas y de 17 a las 20.30 horas, y del 33% para el resto de la jornada.

Por su parte, el Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73 % de los trenes de alta velocidad y un 65 % de los trenes de media distancia.

El Sindicato Ferroviario ha convocado este lunes la primera de las dos jornadas de huelga de 24 horas coincidiendo con la operación salida de las vacaciones de verano, y que ha conllevado la cancelación en todo el país de 320 trenes de alta velocidad, larga y media distancia durante este lunes.