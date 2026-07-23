En Directo
Renfe
Incidencias en Rodalies Renfe hoy, en directo | Última hora del servicio de trenes en las líneas R2, R2Nord y R11 tras el socavón en Montcada y alternativas
Un socavón en las obras de soterramiento de Rodalies en Montcada engulle una grúa y obliga a cortar 'sine die' la R2, la R2Nord y la R11
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora sobre las incidencias en el servicio de Rodalies Renfe tras el derrumbe en las obras de soterramiento del tren en Montcada i Reixac.
"Te tienes que buscar la vida": El socavón en Montcada obliga a los usuarios del tren a buscar alternativas
El derrumbe de un pozo de las obras del soterramiento ferroviario entre Barcelona y Montcada i Reixac ha obligado este miércoles a cientos de usuarios de Rodalies a improvisar alternativas para llegar a casa, con transbordos entre líneas, recorridos a pie entre estaciones, largas esperas, búsqueda de alternativas y llamadas a familiares y amigos como último recurso.
Y los viajeros han coincidido en denunciar la falta de información recibida durante el trayecto, mientras Adif ha evitado por el momento fijar un plazo para recuperar la circulación de las líneas R2, R2 Nord y R11.
Interrumpida la circulación de la R2, R2 Nord y R11
El incidente ha obligado a interrumpir la circulación la R2, la R2Nord y la R11 desde las 14.00 horas y de momento no hay fecha de reapertura para uno de los puntos claves para comunicar Barcelona con el Vallès Oriental.
El suceso no ha dejado heridos
El accidente, el segundo derrumbe de unas obras ferroviarias en Barcelona en apenas dos semanas tras el socavón provocado por la tuneladora de la L9, no ha dejado heridos y, en principio, no afecta a ningún edificio cercano
Pau Lizana Manuel
Un socavón en las obras de soterramiento de Rodalies en Montcada engulle una grúa
Las obras de soterramiento del tren en Montcada i Reixac, a la altura del barrio barcelonés de Vallbona, han sido el escenario este miércoles de un aparatoso derrumbe. Parte de la pared de un pozo de los trabajos que realiza Adif en la zona ha cedido y el socavón ha engullido una grúa de grandes dimensiones y ha obligado a interrumpir la circulación de las líneas R2, R2Nord y R11 de Rodalies
La huelga de 24 horas convocada en Renfe transcurre con cumplimiento de servicios mínimos en Catalunya
La huelga de 24 horas convocada en Renfe por el Sindicato Ferroviario en toda España para este lunes transcurre en Catalunya con el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por la Generalitat, ha informado la compañía.
La Generalitat ha decretado unos servicios mínimos del 66% en hora punta –de 6 a 9.30 horas y de 17 a las 20.30 horas, y del 33% para el resto de la jornada.
Por su parte, el Ministerio de Transportes ha fijado unos servicios mínimos del 73 % de los trenes de alta velocidad y un 65 % de los trenes de media distancia.
El Sindicato Ferroviario ha convocado este lunes la primera de las dos jornadas de huelga de 24 horas coincidiendo con la operación salida de las vacaciones de verano, y que ha conllevado la cancelación en todo el país de 320 trenes de alta velocidad, larga y media distancia durante este lunes.
Huelga en Renfe este lunes convocada por el sindicato minoritario SF con servicios mínimos del 66% en hora punta
El Departament d'Empresa i Treball ha decretado unos servicios mínimos del 66% en horas punta y del 33% el resto de la jornada en Cercanías coincidiendo con la huelga del 29 de junio convocada por el Sindicat Ferroviari (SF). El servicio alternativo por carretera a los tramos afectados por trabajos de mejora de la infraestructura, mantendrá su oferta habitual. El sindicato minoritario ha convocado una huelga en todo el Estado para protestar contra el cierre del taller de material remolcado en Miranda de Ebro, los avances de la venta de Renfe Mercaderies y el "desmantelamiento del ferrocarril público".
Resuelta la incidencia en la R4
Hacia las 13.00 horas ha quedado resuelta la incidencia que se había producido entre las estaciones de Fabra i Puig y Montcada Bifurcació que provocaba retrasos en la R4. Mientras los trenes recuperan sus frecuencias habituales, las demoras son de algo más de 25 minutos.
Resuelta la incidencia entre Montmeló y Granollers Centre
Rodalies da por resuelta la incidencia que ha puesto patas arriba esta mañana la res de Rodalies. Así, los técnicos de Adif habrían acabado de intervenir en el punto entre las estaciones de Montmeló y de Granollers Centre en las que, pasadas las 6.00 horas de la mañana, se ha detectado un robo de cobre. Los trenes empiezan ahora a recuperar sus horarios habituales, aunque las demoras aún pueden superar los 45 minutos.
La R8 sigue cortada
La última comunicación oficial de Rodalies a través de su canal de WhatsApp ha llegado 2 horas y 35 minutos después de la anterior y confirma que la línea R8 sigue sin servicio en ninguno de sus tramos. Los buses alternativos de la línea, que siguen funcionando entre Martorell, Rubí y la UAB a la espera de que reabra por completo el túnel de Rubí, dan hoy servicio hasta Mollet - Sant Fost. Allí, los pasajeros pueden seguir hasta Granollers con los trenes de la R2Nord, que tambiénr registra importantes retrasos por el robo de cobre de esta mañana
Persisten las demoras
Seis horas después de que el primer robo de cobre entre Montmelò y Mollet - Sant Fost obligara a cortar la R8 y perjudicaran la circulación de la R2, la R2Nord y la R11, las demoras persisten. Algunos trenes de la R2Nord siguen acumulando retrasos de más de media hora y, en los peores casos, de 69 minutos. Los trenes que salen a esta hora de su cabecera, sin embargo, registran demoras de poco más de 10 minutos. En la R11, los retrasos siguen rozando los 60 minutos.
- Una mujer declara a los Mossos que la terapeuta de los Andic le encargó una 'ruta extrema' por Collbató para que Jonathan 'confrontara' sus problemas
- El Gobierno aprueba este martes la ley antitabaco, que prohíbe fumar y vapear en terrazas, piscinas y marquesinas
- Chorro polar: el fenómeno atmosférico que provocará un giro radical del tiempo en tres días
- La patronal estatal de bares y restaurantes: 'Prohibir fumar en las terrazas de un país tan turístico será pegarse un tiro en el pie
- Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos
- El Institut Josep Carreras logra eludir el juicio por despido de una exempleada que denunció desvío de fondos
- Los Mossos buscan a un hombre por matar al exmarido de su pareja actual en la Barceloneta por haber roto una orden de alejamiento
- Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones