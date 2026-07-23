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Incidencias en Rodalies Renfe hoy, en directo | Última hora del servicio de trenes en las líneas R2, R2Nord y R11 tras el socavón en Montcada y alternativas

Un socavón en las obras de soterramiento de Rodalies en Montcada engulle una grúa y obliga a cortar 'sine die' la R2, la R2Nord y la R11

Colapso en el pozo que conecta las obras subterráneas de la R2 en Vallbona

Colapso en el pozo que conecta las obras subterráneas de la R2 en Vallbona

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Colapso en el pozo que conecta las obras subterráneas de la R2 en Vallbona / Marc Asensio Clupés

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Pau Lizana Manuel

Gisela Macedo

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EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora sobre las incidencias en el servicio de Rodalies Renfe tras el derrumbe en las obras de soterramiento del tren en Montcada i Reixac.

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