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Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: estabilizado el fuego de Cervelló y La Mierla (Guadalajara) supera las 30.000 hectáreas
Mueren al menos 13 personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)
Más de 84.000 personas han tenido que confinarse por incendios en Catalunya en menos de una semana: "Algunas no hacen caso y deciden huir por su cuenta"
Varios incendios afectan el terreno forestal de España. El balance más preocupante hasta ahora ha sido el declarado en Los Gallardos (Almería), que dejó 13 víctimas mortales, pero ahora toda la atención está puesta en el fuego de la Mierla, en Guadalajara, que ya afecta a más de 30.000 hectáreas.
De momento, los incendios en Catalunya están dando una tregua tras el episodio de simultaneidad de fuegos registrado días atrás, pero el balance global es preocupante: la superficie quemada en España se ha duplicado en dos semanas y roza ya las 120.000 hectáreas en lo que va de año.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España.
En Aragón
En Aragón, el incendio forestal de Ejulve (Teruel) -que ha quemado unas 1.400 hectáreas- evoluciona favorablemente y se ha podido rebajar la emergencia a Situación Operativa 1, autorizar el regreso de los evacuados e iniciar la desmovilización de la UME.
Castilla y León
También en Castilla y León se encuentra activo con nivel 2 en el Índice de Gravedad Potencial (IGR) el incendio declarado en el término municipal abulense de Burgohondo (1.300 habitantes) ante la posible afección al casco urbano de unas llamas que afectan a más de 300 hectáreas de masas arboladas. Hasta allí se han desplazado en la noche de este miércoles unidades del Quinto Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para ayudar en las tareas de extinción. La UME también se ha movilizado al incendio forestal del municipio leonés de Castropodame, de nivel 2, y donde se han evacuado de forma preventiva tanto ese municipio como los de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero. También en Castilla y León se ha confinado la población de Rábano de Aliste (Zamora), en cuyo casco urbano residen habitualmente 55 vecinos que se multiplican en época veraniega, por el incendio forestal que se declaró el miércoles por la tarde en ese municipio próximo a Portugal.
Carreteras cortadas
Por este incendio siguen cortadas al tráfico la carretera M-507 en sentido Navalcarnero (Madrid), la N-403 en sentido Toledo en el cruce entre ambas vías y la M-540. Durante la jornada del miércoles se ha dado también la evolución favorable de otros fuegos como los de Brieva (Segovia) y Ejulve (Teruel), lo que ha permitido la vuelta a casa de los desalojados. En Brieva las llamas han calcinado más de 3.000 hectáreas, pero la evolución favorable del fuego ha permitido que medio centenar de vecinos de Berrocal y Carrascal de la Cuesta, los dos últimos pueblos que seguían evacuados, regresaran a sus viviendas. Han quedado levantadas todas las medidas de protección adoptadas desde el inicio del incendio, que obligó a evacuar a unas 420 personas de ocho núcleos de población y a confinar preventivamente el municipio de Pelayos del Arroyo.
La lucha contra el fuego continúa de madrugada en Guadalajara y otros puntos críticos
El incendio de la Mierla (Guadalajara), que ha arrasado unas 32.000 hectáreas, sigue activo en la madrugada de este jueves, aunque ya en fase de estabilización, al tiempo que se trabaja también en la extinción de otros fuegos críticos en varias comunidades autónomas. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha levantado la evacuación de cinco pueblos -de los 34 núcleos de población desalojados- en la Sierra Norte de Guadalajara, y se ha autorizado el regreso de los afectados por el incendio de Selas, también en Guadalajara, y de los evacuados por humo en Barcones (Soria). Los vecinos que habían sido evacuados por el incendio de Almorox (Toledo), que afecta a ese término municipal, cercano a la Comunidad de Madrid, y a sus alrededores, ya han podido regresar a sus viviendas, con la excepción de los residentes de la urbanización El Encinar del Alberche, en el municipio madrileño de Villa del Prado.és. EFE
Los Bombers estabilizan el incendio de Cervelló
Los Bombers han dado por estabilizado a las 21.44 horas el incendio forestal de Cervelló, que ha quemado unas 16 hectáreas y ha obligado a confinar durante la tarde a unas 280 personas de las urbanizaciones de Can Paulet y Les Rovires.
El incendio de Almorox (Toledo) salta a Madrid y obliga a evacuar varias urbanizaciones y confinar Villa del Prado
Los incendios no dan tregua a España. Este miércoles, un fuego declarado en un pinar próximo a la urbanización El Romillo, en Almorox (Toledo), ha saltado a la Comunidad de Madrid, obligando a evacuar las viviendas de la Urbanización El Encinar del Alberche, una de las zonas residenciales más próximas al avance de las llamas, y a confinar el municipio de Villa Del Prado (Madrid). Además, se ha pedido a los vecinos que permanezcan en el interior de su vivienda hasta nuevo aviso, con las puertas y ventanas cerradas
En las labores de extinción trabajan medios de Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid. En la primera, el incendio ha sido declarado de nivel 2 y ha obligado a evacuar la urbanización El Pinar y a confinar la urbanización El Romillo.
En el aviso remitido a la población, Emergencias ha pedido a los vecinos de Villa del Prado que permanezcan en el interior de sus viviendas "hasta nuevo aviso", manteniendo puertas y ventanas cerradas para evitar la entrada de humo y posibles partículas derivadas del incendio. La medida responde a la evolución del fuego, que, aunque se originó en Castilla-La Mancha, amenaza ya el límite entre ambas comunidades autónomas.
Habilitan albergues para los casi 400 evacuados por el incendio de El Cerro del Andévalo
La Junta de Andalucía ha habilitado albergues en el complejo deportivo de Calañas y en instalaciones municipales de El Cerro del Andévalo para atender a los casi 400 vecinos evacuados de Villanueva de las Cruces por el incendio forestal que continúa activo en Huelva.
Más de 120 efectivos y 13 medios aéreos combaten el incendio de El Cerro del Andévalo
El dispositivo del Plan Infoca ha reforzado el operativo contra el incendio de El Cerro del Andévalo hasta los 120 efectivos, con seis autobombas, cuatro buldóceres y trece medios aéreos. Los trabajos se concentran en la cabeza del fuego, donde existe un elevado potencial de propagación por la masa forestal.
Castilla y León pedirá declarar zona catastrófica el área afectada por el incendio de Brieva
La Junta de Castilla y León solicitará al Gobierno la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para el área afectada por el incendio de Brieva (Segovia). Además, ha iniciado el reparto de alimento para unas 8.000 reses de un centenar de explotaciones ganaderas perjudicadas por el fuego.
Los Bombers estabilizan el incendio de Cabra del Camp tras quemar unas 17 hectáreas
Los Bombers han dado por estabilizado a las 20.27 horas el incendio de vegetación agrícola y forestal de Cabra del Camp (Tarragona), que ha afectado a unas 17 hectáreas. Durante la intervención trabajaron 14 dotaciones terrestres y un helicóptero bombardero, y el fuego también provocó daños en el tejado de dos viviendas de un edificio.
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