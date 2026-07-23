Un hombre resulta herido de gravedad tras ser golpeado por su hijastro cuando presuntamente agredía a su pareja en Oviedo

Un hombre de 59 años resultó herido de gravedad en la noche de este miércoles en Oviedo después de que su hijastro le agrediese con una barra para proteger a su madre cuando, supuestamente, estaba siendo agredida por su pareja. Los hechos tuvieron lugar en una vivienda del edificio número 30 de la calle General Elorza y, según las primeras investigadores, el hijastro cogió una barra y le golpeó en la cabeza. La llamada de alerta se produjo a las 22.10 horas y provocó un importante despliegue de efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios.

Los primeros en llegar al lugar de los hechos fueron los agentes de la Jefatura Superior de Asturias. El hombre había salido de la vivienda y, ante la gravedad aparente de las heridas, los policías solicitaron de manera urgente la presencia de los sanitarios. El centro coordinador movilizó hasta General Elorza una UVI móvil, cuyo equipo médico atendió al herido en un primer momento en el propio lugar de los hechos para estabilizarlo antes de proceder a su evacuación al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La ambulancia abandonó la zona a las 22.41 horas. El vehículo sanitario fue escoltado por efectivos de la Policía Nacional, ya que el hombre está detenido. Mientras tanto, los agentes recabaron todo tipo de pruebas para reconstruir la secuencia de lo sucedido. La Policía Nacional trasladó al hijastro a dependencias policiales para tomarle declaración y aclarar las circunstancias exactas en las que se produjeron los hechos.

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La elevada presencia de vehículos policiales y sanitarios generó una gran expectación entre los vecinos de General Elorza y de las calles próximas. Numerosas personas se asomaron a las ventanas y se concentraron en las inmediaciones al comprobar la llegada sucesiva de las patrullas. El despliegue resultó especialmente llamativo por la presencia de seis dotaciones de la Policía Nacional y tres de la Policía Local.