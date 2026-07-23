Sucesos
Un hombre entra en un bar del barrio de Taialà de Girona con una pistola, dispara y agrede a otra persona a culatazos en la cabeza
Los Mossos han arrestado al sospechoso, que tiene una quincena de antecedentes, después de que se enfrentara a los agentes
E.B.
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 29 años por haber entrado en un bar del barrio de Taialà de Girona con una pistola, disparar al aire y herir a otro hombre en la cabeza de un golpe. Los hechos ocurrieron este miércoles hacia la una y media de la tarde, cuando el sospechoso entró armado en el bar, situado en la calle Josep Maria Prat. El arrestado disparó sin apuntar a nadie en concreto cuando estaba dentro del establecimiento. Fue al salir del bar cuando el sospechoso rompió un cristal del negocio y agredió a la víctima, que estaba por la zona, y le provocó una brecha en la cabeza que requirió asistencia médica. En concreto, el hombre lo agredió con la culata de la pistola ya fuera del bar. Fue entonces cuando varias personas alertaron a los Mossos para avisar de lo que estaba pasando.
Según varios testigos, el hombre entró con aparente tranquilidad en el bar, pero, de repente, sacó el arma y disparó un tiro al aire. A continuación, salió del establecimiento también con calma y agredió a la víctima en el exterior. La Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona se ha hecho cargo del caso. Las primeras pesquisas apuntan a que la acción no habría sido planificada y que el detenido no conocía a la víctima, aunque la investigación sigue abierta.
Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos localizaron rápidamente al sospechoso y pudieron detenerlo, aunque se enfrentó a la policía para evitar que lo arrestaran. Se trata de un hombre conocido por los Mossos y que acumula quince antecedentes. La víctima pudo acudir por sus propios medios al Centro de Atención Primaria de Taialà -cercano a la zona donde ocurrieron los hechos- para que le atendieran la herida en la cabeza.
Según testigos, el hombre entró muy tranquilo en el bar y fue de repente cuando sacó el arma y disparó un tiro al aire y salió tranquilamente hasta agredir al otro hombre en el exterior del establecimiento. La Unitat d'Investigaió dels Mossos de la comissaria de Girona está investigando el suceso, pero de entrada no parece que fuera nada planificado ni que conociera a la víctima. Las pesquisas todavía están en curso.
Por todo ello, el hombre quedó detenido por un delito de desórdenes públicos, otro de lesiones por la brecha en la cabeza que causó a la víctima, otro delito de amenazas que profirió a algunos de los testigos y a la propia víctima, otro de daños por los desperfectos que causó en el bar, otro de tenencia ilícita de armas y otro por atentado contra los agentes de la autoridad, ya que en el momento de la detención el hombre se resistió a los Mossos.
Se espera que en los próximos días pase a disposición de los juzgados de guardia de Girona.
Fuente: Diari de Girona
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