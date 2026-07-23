Naturaleza
El espectacular pueblo de cuento a media hora de Vic
Estos son los 5 mejores restaurantes de Vic según Tripadvisor
"Deliciosos": el bar de Manresa aclamado por sus postres
Neus Castellet
Los pueblos de Osona se convierten en uno de los mejores planes para la población catalana con la llegada del otoño. Las tardes cerca del mar ya han quedado atrás para dar la bienvenida -en unas semanas- a los árboles de tonos rojizos y a pequeños municipios donde reconectar con la naturaleza lejos del ruido de las grandes ciudades.
Viladrau es uno de aquellos pueblos auténticos que aún perviven en Catalunya, donde además de visitar la localidad, ofrece varias opciones de senderismo para disfrutar de la naturaleza, ya que allí están algunas de las rutas más icónicas del Parque Natural del Montseny.
Situado a media hora de Vic y a hora y media de Barcelona, no puedes perderte la Plaza Mayor, la iglesia de Sant Martí, el Arborètum -una especie de jardín botánico- y todas las calles de piedra que dan vida al centro histórico de Viladrau. Otro de sus atractivos es el senderismo, por lo que es muy recomendable la Ruta de las Fuentes, con decenas de cascadas naturales, apta para todos los públicos por su escasa dificultad.
Tierra de brujas
Visitar esta población es también la mejor opción para los amantes de la historia, ya que allí se protagonizó la mayor caza de brujas de Catalunya. 14 mujeres fueron asesinadas entre 1600 y 1622. «Dicen que la noche del 2 de noviembre de 1617 hubo una reunión de brujas en los bosques de Sant Segimon. Hacían pócimas, se ponían ungüentos, bebían infusiones de plantas y llegaban al éxtasis. Al cabo de unos días se produjo una granizada tremenda que destruyó todas las cosechas y a partir de aquí hubo una cacería de brujas, a las que se culpó de aquel desastre», explicó a El Periódico Imma Gómez, concejala de Cultura de Viladrau en 2015.
- ¿Cuándo entra en vigor la ley antitabaco? ¿Se podrá fumar este verano en las terrazas?
- La terapeuta de los Andic pidió a su ayudante buscar rutas para que Jonathan se pusiera en 'situaciones extremas al borde del precipicio', como si lo 'fueran a tirar
- Un socavón en las obras de soterramiento de Rodalies en Montcada engulle una grúa y obliga a cortar 'sine die' la R2, la R2Nord y la R11
- Cae en Barcelona una red familiar dirigida desde la cárcel que vendía pistolas, lanzacohetes y granadas al crimen organizado
- Resuelto el crimen del gas pimienta: un marido celoso mató al ingeniero y luego se suicidó
- El supereclipse pondrá a prueba la movilidad en España: se esperan 1,5 millones de desplazamientos en un solo día
- Los psicólogos advierten de que la 'terapia de confrontación' de la psicoanalista de los Andic es 'peligrosa' y 'carece de sentido': 'Es pseudociencia
- Alicia Álvarez, psicóloga, sobre la recuperación mental de Ferran Torres: 'El éxito es que la persona deje de sufrir