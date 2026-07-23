Investigación
Detenido un cuarto joven por las agresiones virales y aleatorias en el Eixample de Barcelona
Los Mossos han acreditado seis agresiones que fueron grabadas para obtener notoriedad e impacto en las redes sociales
La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) a un cuarto joven acusado de cometer al menos seis agresiones aleatorias en grupo en el distrito del Eixample de Barcelona, que tras hacerse virales huyó primero a Canarias y luego a Marruecos.
Según han informado este jueves a EFE fuentes cercanas al caso, el joven, sobre quien los Mossos d'Esquadra habían dictado una orden de búsqueda y captura, fue detenido el pasado martes, 21 de julio, por la Policía Nacional en el control de pasaportes del aeropuerto, donde había llegado procedente de Marruecos.
Los Mossos habían detenido ya a tres de los jóvenes que presuntamente cometieron las agresiones aleatorias y denunciaron a otros dos, de forma que únicamente quedaba por localizar a este sospechoso.
Agresiones en serie
Se atribuyen a los detenidos varios delitos contra la integridad moral y lesiones leves, relacionados con una serie de agresiones cometidas en grupo en Barcelona la madrugada del pasado 5 de julio, que se convirtieron en virales en las redes sociales.
Las primeras tres detenciones se practicaron el pasado jueves, 16 de julio, a raíz de la investigación por los Mossos de varias vídeos donde se podía ver a un grupo de jóvenes que agredía de forma indiscriminada a varias personas en la vía pública, en la mayoría de los casos en el distrito del Eixample de Barcelona, mientras grababan las acciones con sus teléfonos.
Los investigadores lograron localizar a varias víctimas y, paralelamente, mediante el análisis de las imágenes colgadas en las redes, las declaraciones de testigos y la colaboración ciudadana y de la seguridad privada del ocio nocturno, identificaron a los presuntos autores.
Hasta el momento, los Mossos han acreditado seis agresiones, algunas de las cuales provocaron lesiones leves a las víctimas. Según la policía catalana, el objetivo de los agresores era grabar las escenas y difundirlas públicamente para obtener notoriedad e impacto en las redes sociales.
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