Detectan en L'Estartit el primer nido de tortuga careta de la temporada en la costa catalana

La temporada de nidificación de este verano ha comenzado oficialmente en Catalunya con la localización del primer nido de tortuga careta (Caretta caretta) en la playa de L'Estartit (Baix Empordà). Según ha informado el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, el nido fue localizado este jueves por la mañana, a apenas 10 metros del agua.

Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de protección coordinados por la Generalitat, el centro BETA de la UVic UCC y la Fundació CRAM para garantizar la seguridad de los huevos hasta su eclosión. El equipo, con personal de la brigada del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, decidió trasladar el nido, formado por 71 huevos, a una zona más resguardada, próxima al lugar de la puesta.

Vigilancia y protección del nido

A lo largo de la jornada, efectivos del cuerpo de Agents Rurals llevaron a cabo tareas de custodia y vigilancia del nido. Entre ellas, acordonaron las zonas de protección, evitaron la entrada de personas y depredadores y participaron en el operativo de traslado de los huevos para garantizar su conservación y viabilidad.

L'Estartit ya fue un punto clave para esta especie el año pasado, al convertirse en el último municipio que mantuvo un nido activo hasta el final de la temporada.

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica subraya que esta especie ha modificado su comportamiento durante las dos últimas décadas. Aunque históricamente el Mediterráneo occidental solo acogía ejemplares jóvenes, desde hace 20 o 25 años se han empezado a registrar puestas significativas en las playas del litoral catalán. Este fenómeno se atribuye principalmente al cambio climático, ya que el aumento de la temperatura del agua y de la arena favorece que las hembras busquen nuevas zonas de cría con condiciones óptimas para el desarrollo de los embriones.

La aparición de este primer nido en L'Estartit llega después de un 2025 de récord, cuando se localizaron 11 nidos en la costa catalana, con más de un millar de huevos, de los que nacieron 557 tortugas. Estas cifras reflejan la consolidación del litoral catalán como un entorno reproductivo emergente para la especie.

La tendencia indica, además, que las hembras nacidas en estas playas tienden a regresar a ellas para nidificar, lo que hace prever un incremento de nidos en distintos puntos del litoral catalán, incluidos Baix Ebre, Montsià, Baix Empordà y Maresme.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

El Departament destaca que el éxito de estas nidificaciones depende directamente de la colaboración ciudadana y científica. El año pasado se superó la cifra de 1.000 voluntarios movilizados para vigilar los nidos, una labor fundamental para evitar interferencias humanas durante un proceso especialmente delicado.

El Govern recuerda la importancia de no molestar a los animales si se detecta alguno en la playa y de avisar de inmediato a las autoridades para garantizar que las puestas puedan desarrollarse con éxito.

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Las personas interesadas en colaborar como voluntarias en la protección de los nidos de tortuga careta pueden inscribirse a través de la web del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.