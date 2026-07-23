Virus
Detectan cuatro nuevos casos de peste porcina africana y los positivos ascienden ya a 372
Dos de los nuevos casos se han localizado en Barcelona, uno en Castellbisbal y otro en Molins de Rei, mientras las capturas de jabalíes en la zona infectada superan los 9.453 ejemplares
La industria cárnica catalana vende un 128% más a Corea y un 257% más a Vietnam en plena crisis de la peste porcina
La Generalitat ha confirmado este jueves cuatro nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA), todos ellos dentro de la zona de alto riesgo. Dos se han detectado en Barcelona, uno en Castellbisbal y otro en Molins de Rei.
Con estos nuevos positivos, el total de jabalíes infectados desde el inicio del brote asciende a 372. Desde que se detectó el primer caso, a finales de noviembre, se han analizado 9.837 jabalíes, de los que 9.465 han dado resultado negativo.
Más de 9.400 capturas en la zona infectada
Según el balance semanal del Departament d'Agricultura, durante los últimos siete días se han capturado 325 jabalíes dentro de la zona infectada, que incluye tanto la zona de alto riesgo como la de bajo riesgo. Con ello, las capturas acumuladas en este ámbito alcanzan ya los 9.453 ejemplares.
En cuanto al dispositivo desplegado para controlar el brote, durante la última semana ha contado con 1.583 efectivos.
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