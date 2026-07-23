La ayudante de la terapeuta de los Andic pide ser "testigo protegido"

La colaboradora británica de Julia Lüderwaldt, terapeuta de la familia del fundador de Mango, Isak Andic, ha solicitado ser "testigo protegido" en la investigación abierta contra el primogénito del magnate de la moda, Jonathan Andic, investigado por el presunto homicidio de su padre, fallecido el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en la montaña de Montserrat, según fuentes próximas a la investigación consultadas por EL PERIÓDICO.

El estatuto de testigo protegido permite ocultar en el procedimiento judicial el nombre, el domicilio, la profesión u otros datos identificativos de la persona, así como utilizar un número o una clave en lugar de su identidad, evitar que sea vista o reconocida durante las actuaciones judiciales e impedir que sea fotografiada o grabada. Es la jueza la que ahora debe otorgar esta condición.

Julia Lüderwaldt pidió a su ayudante que rastreara rutas para que Jonathan Andic se colocara en “situaciones extremas”, “al borde del precipicio”, para confrontar sus conflictos

La nueva testigo, que se ha convertido en una pieza clave de las pesquisas y compromete la posición del acusado, solicitó acogerse a esta condición el primer día que declaró ante los Mossos d’Esquadra, el pasado 29 de junio. En aquel momento no se le concedió, aunque fuentes cercanas al caso explican que ahora podría reconocérsele este estatus. Durante aquella comparecencia policial, la mujer declaró que “no podía dormir por las noches”, que sentía “miedo” y que, por ese motivo, buscaba la máxima privacidad.

Su declaración del 29 de junio en la comisaría de Martorell se produjo apenas un día antes de que Julia Lüderwaldt compareciera ante la jueza de Martorell, Raquel Nieto, instructora de la causa. Durante aquel interrogatorio, la terapeuta de los Andic se refirió a su colaboradora como la persona encargada de buscar lugares donde pudieran pasear los pacientes durante la terapia.

"Al borde del precipicio"

La nueva testigo concretó ante los Mossos el alcance de su labor y explicó que Julia le había pedido que rastreara rutas para que Jonathan Andic se situara en “situaciones extremas”, “al borde del precipicio”, como si lo “fueran a tirar”. En este sentido, afirmó que buscó el sendero de Montserrat, en Collbató, para que el investigado realizara allí parte de una terapia que, en ocasiones, busca que la persona que acude a consulta confronte sus conflictos y problemas. Según su declaración, la mujer acudió dos veces a ese camino con el primogénito del fundador de Mango antes de la caída mortal.

La defensa del hijo de Isak Andic sostiene, al respecto, que “toda información procesalmente no contrastada debe recibirse desde la prudencia y, sobre todo, desde el sosiego interpretativo". Según los abogados, la "terapia incluía paseos, aunque estos han sido adjetivados con connotaciones que Jonathan Andic ni conocía ni comparte”.

La justificación

La nueva testigo compromete la posición de Jonathan Andic y ha hecho aflorar nuevas contradicciones en su testimonio. El acusado, que declaró dos veces ante los Mossos antes de ser detenido e interrogado por la jueza, había admitido ante los agentes que había acudido anteriormente al sendero de Montserrat, supuestamente unas semanas antes, aunque después se comprobó que había estado en la zona los días previos a la caída mortal de su padre.

El investigado, sin embargo, no explicó que había estado en el lugar de los hechos acompañado por la colaboradora de la terapeuta. Su defensa sostiene que no lo hizo porque los agentes no le preguntaron si había acudido con alguien, sino únicamente cuántas veces había estado en ese lugar. Además, el acusado explicó que había conocido el lugar por personas allegadas: nunca mencionó que el sendero fuera parte de la terapia.

Mientras preparaban la ruta, Jonathan comentó a la testigo que realizaría la excursión con una sobrina, pero nunca mencionó que acudiría al lugar con su padre.

En sus dos declaraciones policiales, prestadas el 29 de junio en Martorell y el 6 de julio en Les Corts, la antigua colaboradora de la terapeuta, con la que ya no guarda relación, también explicó que, durante el intercambio de mensajes que mantuvo con Jonathan mientras preparaban la ruta, este le comentó que haría la excursión con una sobrina a modo de “regalo” y que nunca mencionó que acudiría al lugar con su padre.

Los mensajes fueron enviados cuando Jonathan Andic aún utilizaba el teléfono móvil antiguo que posteriormente desapareció en Ecuador durante un viaje relámpago realizado en marzo de 2025, coincidiendo con la reactivación de la investigación policial y judicial. La Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra analiza ahora los mensajes que la colaboradora de Julia Lüderwaldt aportó en comisaría y que ya han sido incorporados a la causa. Está previsto que la jueza cite a declarar a esta nueva testigo para que ratifique en sede judicial lo que manifestó ante la policía.