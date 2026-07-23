Innovación
El invento de China contra el calor: una 'niebla' en las alturas que enfría hasta 8ºC.
La iniciativa mejora la vida cotidiana de los ciudadanos ante los episodios de calor extremo
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Mientras buena parte del hemisferio norte afronta nuevas olas de calor, una ciudad china se ha convertido en la protagonista de las redes sociales gracias a un llamativo sistema instalado en sus calles para aliviar las altas temperaturas.
Este sistema se ha instalado concretamente en una urbanización de la ciudad china de Yuncheng, en la provincia de Shanxi. La repercusión de este modelo refrescante se ha disparado, después de que la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, haya compartido imágenes del complejo en sus redes sociales.
Desde las azoteas
El vídeo muestra cómo una densa niebla artificial cae desde las cubiertas de las azoteas de los edificios y envuelve las calles y zonas comunes para mitigar el calor extremo, que en algunas zonas de China también han llegado a superar los 40 grados.
Agua pulverizada
De acuerdo con informaciones publicadas por el medio local Shanxi Daily y recogidas posteriormente por otros medios chinos, el sistema funciona mediante boquillas de alta presión instaladas en las cubiertas de los edificios, que pulverizan gotas de agua extremadamente finas.
Al evaporarse, estas absorben calor del aire circundante y generan un efecto de enfriamiento similar al que produce el sudor sobre la piel.
Hasta 8 grados menos
El sistema ha entrado en funcionamiento a principios de este mes y, según ha explicado 'India Today', la tecnología puede reducir la temperatura del aire y de las superficies entre cinco y ocho grados en cuestión de minutos cuando los termómetros rondan los 38 grados.
Mao Ning ha destacado el proyecto como un ejemplo de las iniciativas impulsadas para mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos ante los episodios de las altas temperaturas, según recoge el medio indio.
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