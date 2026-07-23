Catalunya tendrá más policía en la calle este verano: los Mossos destinan 13.201 agentes a seguridad ciudadana

Con el objetivo de garantizar la seguridad y prevenir delitos en el espacio público, los Mossos d'Esquadra han puesto en marcha su plan integral de verano, que debe reforzar la protección ciudadana teniendo en cuenta el aumento de la movilidad, la actividad turística y la celebración de eventos multitudinarios en toda Catalunya. Gracias a la incorporación de 1.300 nuevos agentes, que la próxima semana finalizarán su período de formación en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), se podrán reforzar las unidades de seguridad ciudadana que patrullan las calles.

De esta forma, a partir de agosto, los Mossos tendrán en la calle 13.201 efectivos dedicados a las tareas de seguridad ciudadana, una cifra que representa un incremento sustancial respecto a los 11.826 agentes que integraban esta especialidad en mayo de 2026. Desde el cuerpo policial se remarca que con estos policías habrá más capacidad preventiva y una respuesta más rápida ante cualquier emergencia.

A este refuerzo se suma el inicio del período de prácticas de los alumnos de los cursos de ascenso a las categorías de cabo y sargento, que también serán destinados íntegramente a reforzar las unidades de seguridad ciudadana de las 93 comisarías catalanas. Paralelamente, los agentes que han completado recientemente su formación en orden público dentro de las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO) y de la Brigada Móvil (BRIMO) pasan a prestar apoyo a las unidades territoriales. Este modelo de refuerzo ya se aplica en municipios con una elevada afluencia de visitantes, como Salou, Lloret de Mar, Blanes y Barcelona.

El plan de verano de los Mossos prevé la redistribución de 82 efectivos que se han trasladado a comisarías de la costa, donde la presión derivada del incremento de población en verano es más elevada. Estos agentes irán a las comisarías de La Bisbal, Sant Feliu de Guíxols, Roses, Blanes, Pineda, Sitges, Castelldefels y Salou-Vila-seca. Los Mossos también cuentan con 800.000 euros destinados a horas extraordinarias para resolver cargas de trabajo puntuales.

Actuaciones específicas

La consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, han presentado este plan de verano, denominado 'Helios', que permitirá reforzar hasta septiembre la seguridad en municipios de la costa y zonas del interior y de montaña. Además, permitirá actuaciones específicas en aquellos espacios donde se concentra una mayor afluencia de personas durante los meses de verano.

Los agentes seguirán con su lucha contra la delincuencia persistente, la detección de armas blancas y de fuego, la seguridad en el mar, la prevención de las violencias sexuales, la seguridad vial y la protección de los espacios naturales. También se refuerzan los controles en el ocio nocturno, las fiestas mayores, los festivales y otras actividades propias del período estival.

"Queremos garantizar que la buena evolución de los indicadores de seguridad se consolide también durante los meses de verano", ha afirmado Parlon, y ha añadido que "la incorporación de 1.300 nuevos mossos y mossas, junto con el refuerzo específico en los municipios costeros y en los dispositivos de seguridad ciudadana, demuestra el compromiso del Gobierno con un modelo de seguridad basado en la prevención, la proximidad y la presencia policial en todo el territorio".

Además, ha destacado que "los datos nos indican que vamos en la buena dirección: la delincuencia patrimonial y la vinculada a la multirreincidencia continúan disminuyendo. Ahora toca mantener este esfuerzo para que el incremento de población y de actividad durante el verano no altere esta tendencia positiva".

Parlon también ha recordado que actualmente los Mossos cuentan con unos 21.000 efectivos y se acerca al objetivo de los 25.000 agentes en 2030.

Por su parte, Trapero ha subrayado que el plan tiene cuatro ejes: la seguridad ciudadana, el refuerzo de las salas de mando, el aumento de los efectivos de tráfico y más agentes para los traslados de los servicios penitenciarios. Gracias a esta actuación, considera que se podrán combatir mejor aspectos como la multirreincidencia, la detección de armas blancas y de fuego o las violencias sexuales.

Refuerzo en infraestructuras

Los Mossos también mantendrán las medidas de prevención y protección antiterrorista frente a las amenazas que puedan afectar a eventos multitudinarios, infraestructuras de transporte y puntos de interés turístico. El dispositivo incluye, asimismo, la intensificación de los patrullajes uniformados y de paisano, así como la coordinación permanente con las policías locales.

Además, este verano, por primera vez, se desplegará el Plan Kanpai Pista que, desde principios de 2026, los Mossos d'Esquadra impulsan para prevenir y combatir los delitos cometidos por grupos de delincuencia persistente en las principales carreteras catalanas y en sus áreas de descanso y de servicio.

La actuación se centra principalmente en dos fenómenos delictivos que afectan a las autopistas y autovías catalanas: los hurtos por distracción en las áreas de servicio y gasolineras, conocidos como hurtos de arcén, y los robos de carga a camiones, perpetrados por grupos especializados conocidos como "teloneros". Se trata de conductas delictivas protagonizadas mayoritariamente por delincuentes persistentes.

Los resultados obtenidos durante el primer semestre de 2026 evidencian la eficacia del dispositivo. Los hechos delictivos conocidos se han reducido un 50,5 % respecto al mismo período del año anterior, pasando de 1.876 delitos durante el primer semestre de 2025 a 928 este año.

Noticias relacionadas

El plan de verano también se centrará en los controles preventivos de conductas imprudentes al volante, especialmente en la AP7, con agentes de las Áreas Regionales de Tráfico, teniendo en cuenta el incremento de desplazamientos. En este sentido, se intensifican las actuaciones preventivas y de control dirigidas tanto a los usuarios de motocicleta como al resto de conductores, con el objetivo de reducir las conductas que generan situaciones de riesgo.