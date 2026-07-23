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Catalunya asume la primera presidencia del comité de coordinación autonómico de la Agencia Espacial Española: "Es una oportunidad única"

La decisión ha sido acordada por el conjunto de las comunidades autónomas en la última reunión del organismo celebrada en Sevilla

Catalunya invertirá 20 millones de euros para construir "uno de los telescopios robóticos más grandes del mundo"

Un satélite, en una imagen de archivo.

Un satélite, en una imagen de archivo. / Danmarks Nationalleksikon/Marco Verch. CC BY 2.0

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Valentina Raffio

Valentina Raffio

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Catalunya redobla su apuesta por el sector espacial y, según anuncia este jueves la conselleria de Recerca, a partir de ahora se convertirá en la sede del Comité de Coordinación con las Comunidades Autónomas (CODIMA) de la Agencia Espacial Española (AEE). La decisión, concretada tras una reunión celebrada esta semana en Sevilla, "marca el inicio de la primera presidencia rotatoria del comité" lo que, a partir de ahora, permitirá a las distintas comunidades autónomas liderar la agenda científica y de innovación en materia espacial de forma semestral. En opinión de la consellera Núria Montserrat, la elección de Catalunya como primera sede de esta iniciativa "representa una oportunidad única para Catalunya" y que, además, "evidencia el compromiso del Govern con la innovación y la autonomía estratégica". "Nuestro objetivo será desarrollar nuevos esquemas de colaboración y explorar instrumentos de financiación conjunta, así como buscar sinergias para potenciar el sector espacial y contribuir a la autonomía estratégica de la Unión Europea", ha declarado tras darse a conocer la noticia.

La hoja de ruta catalana en materia de estrategia espacial pone el foco en cuestiones como fomentar la investigación, creación de infraestructuras sostenibles, uso de datos satelitarios para mejorar aspectos como la seguridad alimentaria, el acceso al agua y la educación así como" impulsar la diplomacia espacial y el marco jurídico para un uso pacífico del espacio ultraterrestre". Según anunció el Govern hace unos meses, Catalunya invertirá 150 millones de euros en la estrategia catalana del espacio hasta 2030. El objetivo es que esta cantidad mueva, a su vez, una inversión privada de 300 millones de euros. El plan prevé 8 lanzamientos de satélites y la constitución de programas como una Factoria de l'Espai, una Vall de l'Espai y una iniciativa llamada Catalunya Observa de captación y gestión de datos. Paralelamente, según se anunció hace unos días, se potenciarán otros proyectos relacionados con el sector como la inversión de 20 millones de euros para construir "uno de los telescopios robóticos más grandes del mundo".

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