MADRID
Jueves de caos ferroviario en Madrid: Cercanías interrumpe su circulación entre Villaverde Bajo y San Cristóbal Industrial en las C3 y C4
Con posibles retrasos en la C5 por esta incidencia
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EP
Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
La circulación entre Villaverde Bajo y San Cristóbal Industrial en las líneas C3 (Aranjuez-Chamartín) y C4 (Parla-San Sebastián de los Reyes) de Cercanías se encuentra interrumpida desde primera hora de este jueves por una incidencia que afecta a la señalización.
Adif informa de que se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible. Para garantizar la movilidad de los viajeros se ha establecido un tren lanzadera en la línea C3 entre Aranjuez y San Cristóbal Industrial y en la línea C4 entre Parla y Villaverde Alto.
Además los trenes de la línea C5 de Cercanías (Móstoles-Humanes) pueden registrar retrasos por esta incidencia.
Fuente: El Periódico de España
- ¿Cuándo entra en vigor la ley antitabaco? ¿Se podrá fumar este verano en las terrazas?
- La terapeuta de los Andic pidió a su ayudante buscar rutas para que Jonathan se pusiera en 'situaciones extremas al borde del precipicio', como si lo 'fueran a tirar
- Un socavón en las obras de soterramiento de Rodalies en Montcada engulle una grúa y obliga a cortar 'sine die' la R2, la R2Nord y la R11
- Cae en Barcelona una red familiar dirigida desde la cárcel que vendía pistolas, lanzacohetes y granadas al crimen organizado
- Resuelto el crimen del gas pimienta: un marido celoso mató al ingeniero y luego se suicidó
- El supereclipse pondrá a prueba la movilidad en España: se esperan 1,5 millones de desplazamientos en un solo día
- Los psicólogos advierten de que la 'terapia de confrontación' de la psicoanalista de los Andic es 'peligrosa' y 'carece de sentido': 'Es pseudociencia
- Alicia Álvarez, psicóloga, sobre la recuperación mental de Ferran Torres: 'El éxito es que la persona deje de sufrir