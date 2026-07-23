Jueves de caos ferroviario en Madrid: Cercanías interrumpe su circulación entre Villaverde Bajo y San Cristóbal Industrial en las C3 y C4

La circulación entre Villaverde Bajo y San Cristóbal Industrial en las líneas C3 (Aranjuez-Chamartín) y C4 (Parla-San Sebastián de los Reyes) de Cercanías se encuentra interrumpida desde primera hora de este jueves por una incidencia que afecta a la señalización.

Adif informa de que se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible. Para garantizar la movilidad de los viajeros se ha establecido un tren lanzadera en la línea C3 entre Aranjuez y San Cristóbal Industrial y en la línea C4 entre Parla y Villaverde Alto.

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Además los trenes de la línea C5 de Cercanías (Móstoles-Humanes) pueden registrar retrasos por esta incidencia.

Fuente: El Periódico de España