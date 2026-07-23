Las noches tórridas de Barcelona son más peligrosas que los días de calor extremo: el bochorno nocturno ya es el factor que más dispara la mortalidad

El cambio climático está exponiendo a Barcelona a veranos cada vez más calurosos donde, a diferencia de antaño, las temperaturas no dan un respiro ni de día ni de noche. Este verano, sin ir más lejos, la ciudad ha registrado varios días a más de 35 grados y hasta ha batido su récord absoluto de temperatura al rozar, por primera vez en su historia, los 41 grados de más. Estas cifras impresionan por su magnitud pero, según indican dos nuevas investigaciones del Centre de Política del Sòl i Valoracions (CPSV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el verdadero peligro no está tanto en las máximas diarias sino en los cada vez más elevados valores nocturnos que se registran en la ciudad. Un análisis indica que el aumento del calentamiento nocturno en la metrópolis ya es la principal causa de mortalidad relacionada con el calor. Y este fenómeno, afirman los expertos, se acentúa cada vez que las mínimas se sitúan por encima de los 24 grados durante al menos tres días consecutivos.

Los registros estiman que en una década se han producido 571 muertes prematuras relacionadas con las altas temperaturas diurnas y hasta 721 fallecimientos adicionales vinculados al calor nocturno

El trabajo, presentado este jueves, se basa en un análisis de los registros diarios tanto de mortalidad como de temperatura en Barcelona entre los años 2007 y 2018. Según afirman sus autores, tras cruzar los datos, se detectaron unas 571 muertes prematuras relacionadas con las altas temperaturas diurnas y hasta 721 fallecimientos adicionales vinculados al calor nocturno a lo largo de tan solo una década. Los expertos afirman que estos datos constatan que, aunque popularmente se tema más al calor de día que al de noche, el aumento del bochorno nocturno está teniendo un mayor impacto sobre la salud pública que las máximas diarias registradas durante el verano. Y que por eso mismo, al ver que el calentamiento está cada vez más en auge, "debemos dejar de hablar únicamente de olas de calor meteorológicas y empezar a hablar de olas de calor sanitarias", sostienen los autores del estudio.

Las temperaturas máximas de la ciudad han aumentado 2,57 grados en el último medio siglo, mientras las mínimas lo han hecho 3,87 grados

Los registros constatan que la temperatura media de Barcelona ha aumentado 3,22 grados entre 1971 y 2025, un incremento muy superior al registrado en el conjunto de España, en la región mediterránea e incluso a escala mundial durante el mismo periodo. Pero la diferencia más llamativa es otra. Y es que, tal y como señalan estos estudios, mientras las temperaturas máximas han aumentado 2,57 grados en el último medio siglo, las mínimas lo han hecho 3,87 grados. Es decir, las noches se están calentando mucho más deprisa que los días. Y ahora es cada vez más habitual registrar noches extremadamente cálidas. En este sentido, los especialistas recueradn que entre 1924 y 2003 nunca se había registrado una noche a más de 23 grados durante un mes de junio y este año, en cambio, todas las noches de este mes han estado por encima de este umbral y, en la mayoría de casos, superando incluso la barrera de noche tórrida a más de 25 grados.

Peligros para la salud

Los expertos afirman que, más allá del cambio climático, la propia estructura de la ciudad está contribuyendo al aumento del calor y, sobre todo, del bochorno nocturno. La explicación está en el conocido fenómeno de la isla de calor urbana. Durante las horas de sol, el asfalto, el hormigón y los edificios absorben una enorme cantidad de energía. Cuando cae la noche, en lugar de disiparse rápidamente, ese calor acumulado se libera poco a poco hacia la atmósfera, impidiendo que la ciudad se refresque al mismo ritmo que su entorno. El estudio también señala elementos como la elevada densidad urbana, una gran superficie de suelo impermeabilizado, pocas zonas verdes y materiales que reflejan poco la radiación solar como responsables de este fenómeno. A ello se suma la reducción de la brisa marina que, tradicionalmente, es lo que habría logrado disipar el calor y refrescar las noches barcelonesas y que, ahora, contribuye a que el calor se quede atrapado sobre la ciudad.

¿Pero por qué registrar 25 grados de noche es más peligroso que alcanzar cifras por encima de los 30 grados durante el día? Según explican los científicos, esto se debe al estrés térmico acumulado. Y es que sabemos que durante el sueño el cuerpo necesita reducir su temperatura interna para recuperarse. Si el ambiente permanece demasiado cálido, ese mecanismo de enfriamiento se vuelve mucho menos eficaz. El organismo mantiene un esfuerzo constante para disipar calor, el descanso se fragmenta y aumenta el estrés cardiovascular y metabólico. Cuando esta situación se prolonga durante varias noches consecutivas, el riesgo para la salud se dispara, especialmente entre las personas mayores o con enfermedades crónicas. De ahí que, según constata este trabajo, dormir en situaciones de bochorno resulte extremadamente peligroso para la salud.